Враг атаковал тремя "Искандерами" и 51 БПЛА, обезврежен 31 дрон, - Воздушные силы
В ночь на 20 декабря 2025 года противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М из ВОТ АР Крым, а также 51 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 30 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 31 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных БПЛА в 15 локациях.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что вечером 19 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области. Погибли восемь человек, десятки ранены.
