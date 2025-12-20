Враг атаковал тремя "Искандерами" и 51 БПЛА, обезврежен 31 дрон, - Воздушные силы

В ночь на 20 декабря 2025 года противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М из ВОТ АР Крым, а также 51 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 30 из них - "шахеды".

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 31 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных БПЛА в 15 локациях.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 19 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области. Погибли восемь человек, десятки ранены.

