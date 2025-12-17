"Орешник" встанет на боевое дежурство до конца этого года, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания коллегии Минобороны РФ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

При этом диктатор упомянул и первое его применение: в ноябре прошлого года россияне нанесли удар "Орешником" по Днепру.

"Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений. В том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции", - заявил Путин.

Смотрите: Цели "СВО" будут достигнуты. Россия "освободит свои исторические земли", - Путин. ВИДЕО

Что предшествовало?

Кремлевский диктатор заявил, что будет продолжать войну против Украины.

СМИ сообщили, что США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения.

Читайте также: Войну в Украине в 2022 году развязал не РФ, а Запад, - Путин