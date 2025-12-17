РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11481 посетитель онлайн
Новости
1 741 14

"Орешник" встанет на боевое дежурство до конца этого года, - Путин

Путин заявил, что "Орешник" встанет на боевое дежурство до конца года

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания коллегии Минобороны РФ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

При этом диктатор упомянул и первое его применение: в ноябре прошлого года россияне нанесли удар "Орешником" по Днепру.

"Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений. В том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции", - заявил Путин.

Смотрите: Цели "СВО" будут достигнуты. Россия "освободит свои исторические земли", - Путин. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: Войну в Украине в 2022 году развязал не РФ, а Запад, - Путин

Автор: 

путин владимир (32558) ракеты (3851) россия (98406) война в Украине (7255)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Це вже він його який раз ставить на бойове чергування - 3 чи 4? Сармату теж вже кілька разів ставив на бойове чергування.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:17 Ответить
+6
Ха, налякав! У нас на твій "орешник" є "фламінга" - біля неї даже Ладімір Ляссандрич фотографувався, начувайся розбійнику.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:04 Ответить
+6
показать весь комментарий
17.12.2025 15:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кидається лайном, старий самець з клітки на ***********!! Так завжди було перед смертю акели….
показать весь комментарий
17.12.2025 15:02 Ответить
Ха, налякав! У нас на твій "орешник" є "фламінга" - біля неї даже Ладімір Ляссандрич фотографувався, начувайся розбійнику.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:04 Ответить
Це вже він його який раз ставить на бойове чергування - 3 чи 4? Сармату теж вже кілька разів ставив на бойове чергування.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:17 Ответить
"Срамота" не хоче літати
"https://youtu.be/-maU9MaaSuY Сармат сделал кувырок и упал прямо в цель... ТРЕПЕЩИ, НАТО..."
показать весь комментарий
17.12.2025 15:36 Ответить
Х@йло сам заплутався у власній брехні.
Пару років тому у нього вже було 30 Орєшніков, з яких 5 вже у картопляного фюрера, в тепер тільки буде поставлений ....
показать весь комментарий
17.12.2025 15:25 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 15:31 Ответить
А тризубом нпптуна та по дідовим орєшкам щоб аж до горла полізли щоб заспокоївся навіка
показать весь комментарий
17.12.2025 15:34 Ответить
"Пасмєшнік" стане?
Де стане там і ляже, як кажуть в народі.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:34 Ответить
Що, все. Чергова вундервафля сдулась.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:35 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 15:35 Ответить
Це ще один, чи той самий?
Вонож наче вже шось там ставило, не?
показать весь комментарий
17.12.2025 15:47 Ответить
"….. це ж було вже!!!» Л.Д.Кучма (під час доповіді премʼєр-міністра Бандюковича В.Ф.)
показать весь комментарий
17.12.2025 16:04 Ответить
По ходу "орєшнік" у карліка вже давно не встає.
То мрія...
показать весь комментарий
17.12.2025 16:34 Ответить
Прямо в Купянську
показать весь комментарий
17.12.2025 17:02 Ответить
 
 