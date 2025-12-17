"Орешник" встанет на боевое дежурство до конца этого года, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания коллегии Минобороны РФ.
При этом диктатор упомянул и первое его применение: в ноябре прошлого года россияне нанесли удар "Орешником" по Днепру.
"Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений. В том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции", - заявил Путин.
Что предшествовало?
- Кремлевский диктатор заявил, что будет продолжать войну против Украины.
- СМИ сообщили, что США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения.
"https://youtu.be/-maU9MaaSuY Сармат сделал кувырок и упал прямо в цель... ТРЕПЕЩИ, НАТО..."
Пару років тому у нього вже було 30 Орєшніков, з яких 5 вже у картопляного фюрера, в тепер тільки буде поставлений ....
Де стане там і ляже, як кажуть в народі.
Вонож наче вже шось там ставило, не?
То мрія...