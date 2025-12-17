1 013 6
США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения, - Bloomberg
США готовят новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву, если диктатор Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Bloomberg сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
Удар по теневому флоту РФ
По словам некоторых источников, новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе.
Под санкционный удар могут попасть суда теневого флота РФ, используемые для транспортировки российской нефти, а также трейдеры, которые способствуют этим транзакциям.
Официального подтверждения и более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Цены на нефть впервые за полгода упали ниже $60 за баррель
- Ранее сообщалось, что цены на российскую нефть упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны в Украине, поскольку Россия вынуждена увеличивать скидки из-за санкций на фоне снижения мировых цен.
Європа домовилася (станом на липень 2025 року) купувати енергоресурси в США на суму $750 мільярдів доларів США протягом трьох років, до 2028 року, як частину ширшої торгової угоди для зниження пошлин на європейські товари та зменшення залежності від Росії.
