США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения, - Bloomberg

США готовят новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву, если диктатор Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Bloomberg сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Удар по теневому флоту РФ

По словам некоторых источников, новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе.

Под санкционный удар могут попасть суда теневого флота РФ, используемые для транспортировки российской нефти, а также трейдеры, которые способствуют этим транзакциям.

Официального подтверждения и более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?