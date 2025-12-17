РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
1 013 6

США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения, - Bloomberg

Новые санкции США против РФ

США готовят новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву, если диктатор Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Bloomberg сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по теневому флоту РФ

По словам некоторых источников, новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе.

Под санкционный удар могут попасть суда теневого флота РФ, используемые для транспортировки российской нефти, а также трейдеры, которые способствуют этим транзакциям.

Официального подтверждения и более подробной информации на данный момент нет.

Читайте: Доходы России от нефти и газа могут упасть до минимума 2020 года, - Reuters

Что предшествовало?

Автор: 

нефть (2102) санкции (12091) США (28667)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз х***о, зателефонує Трампу, навішає лапші ну вуха і можливі "санкції" відкладуть, бо в них була чергова "чудова розмова"...
показать весь комментарий
17.12.2025 11:39 Ответить
Чуму ху вважає Трампа товаришем?

Європа домовилася (станом на липень 2025 року) купувати енергоресурси в США на суму $750 мільярдів доларів США протягом трьох років, до 2028 року, як частину ширшої торгової угоди для зниження пошлин на європейські товари та зменшення залежності від Росії.
показать весь комментарий
17.12.2025 11:40 Ответить
за бомбардування міст , за вбитих український дітей не треба вводити санкції ? засуньте в рудий гандон свій пісділ !
показать весь комментарий
17.12.2025 11:45 Ответить
Трохи запіздалий пакет, на одинадцять років спізнився
показать весь комментарий
17.12.2025 11:46 Ответить
Щоб ти здох рудий ********!
показать весь комментарий
17.12.2025 11:47 Ответить
Не введут
Заскриньте
показать весь комментарий
17.12.2025 12:00 Ответить
 
 