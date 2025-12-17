США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди, - Bloomberg

США готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектору Росії, щоб посилити тиск на Москву, якщо диктатор Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Bloomberg повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

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Удар по тіньовому флоту РФ

За словами деяких джерел, нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня.

Під санкційний удар можуть потрапити судна тіньового флоту РФ, що використовуються для транспортування російської нафти, а також трейдери, які сприяють цим транзакціям.

Офіційного підтвердження та більше інформації на цю мить не відомо.

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