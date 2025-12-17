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Новини Санкції проти Росії
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США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди, - Bloomberg

Нові санкції США проти РФ

США готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектору Росії, щоб посилити тиск на Москву, якщо диктатор Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Bloomberg повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

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Удар по тіньовому флоту РФ

За словами деяких джерел, нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня.

Під санкційний удар можуть потрапити судна тіньового флоту РФ, що використовуються для транспортування російської нафти, а також трейдери, які сприяють цим транзакціям.

Офіційного підтвердження та більше інформації на цю мить не відомо.

Читайте: Доходи Росії від нафти і газу можуть впасти до мінімуму 2020 року, - Reuters

Що передувало?

Автор: 

нафта (6647) санкції (13245) США (26860)
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Топ коментарі
+23
Зараз х***о, зателефонує Трампу, навішає лапші ну вуха і можливі "санкції" відкладуть, бо в них була чергова "чудова розмова"...
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17.12.2025 11:39 Відповісти
+6
за бомбардування міст , за вбитих український дітей не треба вводити санкції ? засуньте в рудий гандон свій пісділ !
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17.12.2025 11:45 Відповісти
+4
тоді просто здохни сьогодні ! не перевантажуй сайт дебільними коментарями кацап .
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17.12.2025 14:07 Відповісти

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