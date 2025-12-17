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США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди, - Bloomberg
США готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектору Росії, щоб посилити тиск на Москву, якщо диктатор Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Bloomberg повідомили джерела, знайомі з цим питанням.
Удар по тіньовому флоту РФ
За словами деяких джерел, нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня.
Під санкційний удар можуть потрапити судна тіньового флоту РФ, що використовуються для транспортування російської нафти, а також трейдери, які сприяють цим транзакціям.
Офіційного підтвердження та більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Ціни на нафту вперше за пів року впали нижче $60 за барель
- Раніше повідомлялося, що ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни в Україні, оскільки Росія вимушена збільшувати знижки через санкції на тлі зниження світових цін.
Топ коментарі
+23 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар17.12.2025 11:39 Відповісти Посилання
+6 роман #583809
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+4 роман #583809
показати весь коментар17.12.2025 14:07 Відповісти Посилання
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