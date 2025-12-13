Доходи Росії від нафти і газу можуть впасти до мінімуму 2020 року, - Reuters
У грудні доходи російського державного енергетичного сектора внаслідок зниження цін на сиру нафту та зміцнення рубля можуть скоротитися майже вдвічі порівняно з минулим роком.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на свої розрахунки, інформує Цензор.НЕТ.
Доходи РФ можуть суттєво впасти
Зазначається, що за підсумками року доходи Росії можуть знизитися майже на чверть до 8,44 трильйона рублів - це менше за прогноз російського міністерства фінансів у 8,65 трильйона рублів.
Агентство зазначає, що це буде мінімум із серпня 2020 року, коли продажі енергоносіїв знизилися через пандемію коронавірусу і склали 405 мільярдів рублів.
Серед причин падіння доходів Reuters називає зниження цін на нафту та зміцнення рубля. У листопаді ціна російської нафти в рублях впала на 17% порівняно з жовтнем.
Спочатку російський Мінфін прогнозував доходи від нафти та газу у точному році на рівні 10,94 трильйона рублів, проте в жовтні відомство знизило прогноз через падіння світових цін на нафту на тлі побоювань надлишку пропозиції на ринку.
Доходи від нафти та газу - основне джерело готівки
Агентство додає, що нафтогазові доходи залишаються основним джерелом готівки для Кремля, формуючи близько чверті федерального бюджету, який суттєво скоротився через великі військові витрати після повномасштабного вторгнення в Україну.
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Другий фактор - відносно слабкий імпорт. Попит на валюту з боку бізнесу знову ж таки не зростає через високу ключову ставку. Якби вона була нижчою, імпортери активніше закуповували б товари в кредит.
Ще один фактор - продажі валюти з боку держави. У межах бюджетного правила Центральний банк за дорученням Мінфіну регулярно продає валюту та золото. Це також підтримує рубль.
Нарешті, на курс впливають новини про мирні переговори. Якими б хаотичними вони не були, перспектива послаблення або часткового скасування санкцій щодо РФ у разі помітного прогресу все одно підтримує рубль.