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Новини Зниження ціни на нафту РФ
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Доходи Росії від нафти і газу можуть впасти до мінімуму 2020 року, - Reuters

нафта

У грудні доходи російського державного енергетичного сектора внаслідок зниження цін на сиру нафту та зміцнення рубля можуть скоротитися майже вдвічі порівняно з минулим роком.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на свої розрахунки, інформує Цензор.НЕТ.

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Доходи РФ можуть суттєво впасти

Зазначається, що за підсумками року доходи Росії можуть знизитися майже на чверть до 8,44 трильйона рублів - це менше за прогноз російського міністерства фінансів у 8,65 трильйона рублів.

Агентство зазначає, що це буде мінімум із серпня 2020 року, коли продажі енергоносіїв знизилися через пандемію коронавірусу і склали 405 мільярдів рублів.

Серед причин падіння доходів Reuters називає зниження цін на нафту та зміцнення рубля. У листопаді ціна російської нафти в рублях впала на 17% порівняно з жовтнем.

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Спочатку російський Мінфін прогнозував доходи від нафти та газу у точному році на рівні 10,94 трильйона рублів, проте в жовтні відомство знизило прогноз через падіння світових цін на нафту на тлі побоювань надлишку пропозиції на ринку.

Доходи від нафти та газу - основне джерело готівки 

Агентство додає, що нафтогазові доходи залишаються основним джерелом готівки для Кремля, формуючи близько чверті федерального бюджету, який суттєво скоротився через великі військові витрати після повномасштабного вторгнення в Україну.

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Автор: 

нафта (6641) росія (70585) ціни (4785)
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Топ коментарі
+3
раіся дуже велика країна, такі країни потребують дуже багато грошей на утримання територій (інфраструктура, дороги, транспортні сполучення, перевезення, комунікації, і так далі,) тому не думайте, що з цих 5 млрд раіся може легко викинути на війну скажімо 4, а на все інше мільярд, бо так просто країна функціонувати не зможе. Вони і так скорочують все що можуть, але довго так жодна країна витримати не зможе без катастрофічних наслідків для себе, раіся у такому режимі живе вже півтора роки, і за останні пів року ситуація почала різко погіршуватися, війна зжирає все більше грошей, всі фінансові подушки майже вичерпані, бізнес вже доїти неможливо, бо він і так збитковий, загальні доходи продовжують падати, тому це критичний період.
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13.12.2025 04:46 Відповісти
+1
Коротше отримують 5 мільярдів доларів на місяць лише за нафту з газом і це мало, бо могли б отримувати 6.
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13.12.2025 01:19 Відповісти
+1
По-перше, впливає висока ключова ставка. Центральний банк тримає її двозначною вже понад рік, намагаючись стримати зростання цін. Дорогі кредити пригнічують споживчий попит і роблять більш привабливими заощадження на рублевих депозитах. Крім того, експортерам доводиться активніше продавати валютну виручку, щоб покривати зростаючі рублеві витрати. А вони зростають через дорожчання обслуговування позик.

Другий фактор - відносно слабкий імпорт. Попит на валюту з боку бізнесу знову ж таки не зростає через високу ключову ставку. Якби вона була нижчою, імпортери активніше закуповували б товари в кредит.

Ще один фактор - продажі валюти з боку держави. У межах бюджетного правила Центральний банк за дорученням Мінфіну регулярно продає валюту та золото. Це також підтримує рубль.
Нарешті, на курс впливають новини про мирні переговори. Якими б хаотичними вони не були, перспектива послаблення або часткового скасування санкцій щодо РФ у разі помітного прогресу все одно підтримує рубль.
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13.12.2025 04:14 Відповісти

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