Новости Снижение цены на нефть РФ
1 086 9

Доходы России от нефти и газа могут упасть до минимума 2020 года, - Reuters

нафта

В декабре доходы российского государственного энергетического сектора в результате снижения цен на сырую нефть и укрепления рубля могут сократиться почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои расчеты, информирует Цензор.НЕТ.

Доходы РФ могут существенно упасть

Отмечается, что по итогам года доходы России могут снизиться почти на четверть до 8,44 триллиона рублей - это меньше прогноза российского министерства финансов в 8,65 триллиона рублей.

Агентство отмечает, что это будет минимум с августа 2020 года, когда продажи энергоносителей снизились из-за пандемии коронавируса и составили 405 миллиардов рублей.

Среди причин падения доходов Reuters называет снижение цен на нефть и укрепление рубля. В ноябре цена российской нефти в рублях упала на 17% по сравнению с октябрем.

Изначально российский Минфин прогнозировал доходы от нефти и газа в текущем году на уровне 10,94 триллиона рублей, однако в октябре ведомство снизило прогноз из-за падения мировых цен на нефть на фоне опасений избытка предложения на рынке.

Доходы от нефти и газа - основной источник наличности 

Агентство добавляет, что нефтегазовые доходы остаются основным источником наличности для Кремля, формируя около четверти федерального бюджета, который существенно сократился из-за больших военных расходов после полномасштабного вторжения в Украину.

