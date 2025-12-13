Доходы России от нефти и газа могут упасть до минимума 2020 года, - Reuters
В декабре доходы российского государственного энергетического сектора в результате снижения цен на сырую нефть и укрепления рубля могут сократиться почти вдвое по сравнению с прошлым годом.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои расчеты, информирует Цензор.НЕТ.
Доходы РФ могут существенно упасть
Отмечается, что по итогам года доходы России могут снизиться почти на четверть до 8,44 триллиона рублей - это меньше прогноза российского министерства финансов в 8,65 триллиона рублей.
Агентство отмечает, что это будет минимум с августа 2020 года, когда продажи энергоносителей снизились из-за пандемии коронавируса и составили 405 миллиардов рублей.
Среди причин падения доходов Reuters называет снижение цен на нефть и укрепление рубля. В ноябре цена российской нефти в рублях упала на 17% по сравнению с октябрем.
Изначально российский Минфин прогнозировал доходы от нефти и газа в текущем году на уровне 10,94 триллиона рублей, однако в октябре ведомство снизило прогноз из-за падения мировых цен на нефть на фоне опасений избытка предложения на рынке.
Доходы от нефти и газа - основной источник наличности
Агентство добавляет, что нефтегазовые доходы остаются основным источником наличности для Кремля, формируя около четверти федерального бюджета, который существенно сократился из-за больших военных расходов после полномасштабного вторжения в Украину.
У 2025 році доходи Росії від експорту вже опинилися під тиском через зниження світових цін на нафту. Зміцнення рубля посилило цей ефект. У результаті за підсумками 11 місяців доходи РФ від експорту енергоносіїв впали на 22,4% у річному вираженні, або на 2,3 трлн рублів.
З початку 2025 року російський рубль зміцнився по відношенню до долара США на чверть, до євро - на 15%. На 5 грудня ЦБ РФ встановив курс 76,97 за долар - це найнижчий рівень за два з половиною роки. До вторгнення Росії в Україну долар коштував лише на кілька рублів дорожче.
Водночас у російській економіці накопичується все більше проблем: зростання практично немає, кредити залишаються надзвичайно дорогими через високу ключову ставку, інфляція, яку Центральний банк намагається стримати ставкою, хоч і знижується, але все ще висока.
Другий фактор - відносно слабкий імпорт. Попит на валюту з боку бізнесу знову ж таки не зростає через високу ключову ставку. Якби вона була нижчою, імпортери активніше закуповували б товари в кредит.
Ще один фактор - продажі валюти з боку держави. У межах бюджетного правила Центральний банк за дорученням Мінфіну регулярно продає валюту та золото. Це також підтримує рубль.
Нарешті, на курс впливають новини про мирні переговори. Якими б хаотичними вони не були, перспектива послаблення або часткового скасування санкцій щодо РФ у разі помітного прогресу все одно підтримує рубль.
