"Орєшнік" стане на бойове чергування до кінця цього року, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" буде поставлено на бойове чергування до кінця 2025 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання колегії Міноборони РФ.
При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили "Орєшніком" по Дніпру.
"Високий рівень підготовки частин і з'єднань, їх здатність вирішувати найскладніші завдання підтверджуються і в ході регулярно проведених навчань. У тому числі за участю наших зарубіжних союзників і партнерів, яким ми передаємо досвід, отриманий в ході спеціальної військової операції", - заявив Путін.
Що передувало?
- Кремлівський диктатор заявив, що продовжуватиме війну проти України.
- ЗМІ повідомили, що США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди.
Топ коментарі
+10 Randall Flag #387882
показати весь коментар17.12.2025 15:31 Відповісти Посилання
+9 Амандрапапупа
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+9 Ukraine Press
показати весь коментар17.12.2025 15:17 Відповісти Посилання
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