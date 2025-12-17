УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10984 відвідувача онлайн
Новини
2 550 14

"Орєшнік" стане на бойове чергування до кінця цього року, - Путін

Путін заявив що "Орєшнік" стане на бойове чергування до кінця року

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" буде поставлено на бойове чергування до кінця 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання колегії Міноборони РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили "Орєшніком" по Дніпру.

"Високий рівень підготовки частин і з'єднань, їх здатність вирішувати найскладніші завдання підтверджуються і в ході регулярно проведених навчань. У тому числі за участю наших зарубіжних союзників і партнерів, яким ми передаємо досвід, отриманий в ході спеціальної військової операції", - заявив Путін.

Дивіться: Цілі "СВО" буде досягнуто. Росія "визволить свої історичні землі", - Путін. ВIДЕО

Що передувало?

Також читайте: Війну в Україні у 2022 році розв’язала не РФ, а Захід, - Путін

Автор: 

путін володимир (25543) ракети (4473) росія (70635) війна в Україні (8638)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
17.12.2025 15:31 Відповісти
+9
Ха, налякав! У нас на твій "орешник" є "фламінга" - біля неї даже Ладімір Ляссандрич фотографувався, начувайся розбійнику.
показати весь коментар
17.12.2025 15:04 Відповісти
+9
Це вже він його який раз ставить на бойове чергування - 3 чи 4? Сармату теж вже кілька разів ставив на бойове чергування.
показати весь коментар
17.12.2025 15:17 Відповісти

Завантаження...

 
 