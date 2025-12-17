"Орєшнік" стане на бойове чергування до кінця цього року, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" буде поставлено на бойове чергування до кінця 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання колегії Міноборони РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили "Орєшніком" по Дніпру.

"Високий рівень підготовки частин і з'єднань, їх здатність вирішувати найскладніші завдання підтверджуються і в ході регулярно проведених навчань. У тому числі за участю наших зарубіжних союзників і партнерів, яким ми передаємо досвід, отриманий в ході спеціальної військової операції", - заявив Путін.

Дивіться: Цілі "СВО" буде досягнуто. Росія "визволить свої історичні землі", - Путін. ВIДЕО

Що передувало?

Кремлівський диктатор заявив, що продовжуватиме війну проти України.

ЗМІ повідомили, що США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди.

Також читайте: Війну в Україні у 2022 році розв’язала не РФ, а Захід, - Путін