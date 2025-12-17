Війну в Україні у 2022 році розв’язала не РФ, а Захід, - Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що війну в Україні нібито розпочав Захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання колегії Міноборони РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, він вкотре звинуватив у війні Україну.

"Це не ми у 2022 році почали війну. Це деструктивні сили в Україні за підтримки Заходу, по суті Захід сам, розв'язав цю війну. Ми її намагаємося лише закінчити", - зазначив диктатор.

Путін сказав, що РФ вимушена була почати війну, бо зрозуміла, що її нібито обманюють.

Читайте: Орбан звертався з листом до Путіна: Цікавився реакцією на можливе рішення ЄС щодо використання активів РФ

Що передувало?

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що продовжуватиме війну проти України.

ЗМІ повідомили, що США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди.

Читайте також: Трамп вважає, що Путін хоче захопити всю Україну, - керівниця апарату Білого дому Вайлз