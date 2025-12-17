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Війну в Україні у 2022 році розв’язала не РФ, а Захід, - Путін
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що війну в Україні нібито розпочав Захід.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання колегії Міноборони РФ.
Так, він вкотре звинуватив у війні Україну.
"Це не ми у 2022 році почали війну. Це деструктивні сили в Україні за підтримки Заходу, по суті Захід сам, розв'язав цю війну. Ми її намагаємося лише закінчити", - зазначив диктатор.
Путін сказав, що РФ вимушена була почати війну, бо зрозуміла, що її нібито обманюють.
Що передувало?
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що продовжуватиме війну проти України.
- ЗМІ повідомили, що США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди.
Топ коментарі
+66 Zero #614287
показати весь коментар17.12.2025 14:15 Відповісти Посилання
+41 Псамметих II
показати весь коментар17.12.2025 14:18 Відповісти Посилання
+39 Alex #548966
показати весь коментар17.12.2025 14:16 Відповісти Посилання
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