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Новини Заяви Путіна про Україну
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Війну в Україні у 2022 році розв’язала не РФ, а Захід, - Путін

Путін звинуватив Захід у війні РФ проти України

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що війну в Україні нібито розпочав Захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання колегії Міноборони РФ.

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Так, він вкотре звинуватив у війні Україну.

"Це не ми у 2022 році почали війну. Це деструктивні сили в Україні за підтримки Заходу, по суті Захід сам, розв'язав цю війну. Ми її намагаємося лише закінчити", - зазначив диктатор.

Путін сказав, що РФ вимушена була почати війну, бо зрозуміла, що її нібито обманюють. 

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Що передувало?

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Автор: 

путін володимир (25543) війна в Україні (8638)
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Топ коментарі
+66
Та здохнеш ти врешті-решт тварюка проклята?
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17.12.2025 14:15 Відповісти
+41
в дурдоме под вывеской рф все стабильно, ничего не меняется
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17.12.2025 14:18 Відповісти
+39
коли ж ти тварь здохнешь?
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17.12.2025 14:16 Відповісти

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