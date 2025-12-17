Орбан звертався з листом до Путіна: Цікавився реакцією на можливе рішення ЄС щодо використання активів РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звертався з листом до російського диктатора Володимира Путіна, у якому цікавився можливою реакцією на рішення Європейського Союзу використати російські активи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Mandiner.

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Що відомо?

Так, у літаку на шляху до Брюсселя Орбан заявив, що написав листа Путіну, де запитував, яку відповідь планує Росія, якщо ЄС ухвалить рішення про використання російських активів для "репараційної позики" Україні, та чи врахує при цьому позицію окремих країн-членів.

За словами угорського прем’єра, він отримав відповідь про те, що реакція Росії "буде сильною", але голоси щодо цього питання окремо взятих країн будуть враховуватися.

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Крім того, Орбан повторив, що Угорщина не підтримує використання заморожених у ЄС російських активів, тому що це буде "новим рівнем ескалації".

ЄС "позбавив Угорщину прав"

Також Орбан опублікував окремий допис у соцмережі X, де нарікає, що ЄС "позбавив Угорщину її прав" і порушив принцип "лояльної співпраці" у дебатах щодо санкцій, тож він "більше не вважатиме його зобов’язуючим" для Угорщини.

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Що передувало?

Як повідомлялося, 12 грудня ЄС погодився безстроково заморозити €210 млрд російських активів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився щодо рішення, ухваленого інституціями Європейського Союзу, про безстрокове заморожування російських активів. Він розкритикував цей крок, заявивши, що він, нібито є декларацією війни.

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