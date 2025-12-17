Орбан звертався з листом до Путіна: Цікавився реакцією на можливе рішення ЄС щодо використання активів РФ
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звертався з листом до російського диктатора Володимира Путіна, у якому цікавився можливою реакцією на рішення Європейського Союзу використати російські активи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Mandiner.
Що відомо?
Так, у літаку на шляху до Брюсселя Орбан заявив, що написав листа Путіну, де запитував, яку відповідь планує Росія, якщо ЄС ухвалить рішення про використання російських активів для "репараційної позики" Україні, та чи врахує при цьому позицію окремих країн-членів.
За словами угорського прем’єра, він отримав відповідь про те, що реакція Росії "буде сильною", але голоси щодо цього питання окремо взятих країн будуть враховуватися.
Крім того, Орбан повторив, що Угорщина не підтримує використання заморожених у ЄС російських активів, тому що це буде "новим рівнем ескалації".
ЄС "позбавив Угорщину прав"
Також Орбан опублікував окремий допис у соцмережі X, де нарікає, що ЄС "позбавив Угорщину її прав" і порушив принцип "лояльної співпраці" у дебатах щодо санкцій, тож він "більше не вважатиме його зобов’язуючим" для Угорщини.
Що передувало?
- Як повідомлялося, 12 грудня ЄС погодився безстроково заморозити €210 млрд російських активів.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився щодо рішення, ухваленого інституціями Європейського Союзу, про безстрокове заморожування російських активів. Він розкритикував цей крок, заявивши, що він, нібито є декларацією війни.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль