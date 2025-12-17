РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
976 16

Орбан обращался с письмом к Путину: интересовался реакцией на возможное решение ЕС об использовании активов РФ

Орбан писал письмо Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором интересовался возможной реакцией на решение Европейского Союза использовать российские активы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает Mandiner.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, в самолете по пути в Брюссель Орбан заявил, что написал письмо Путину, в котором спрашивал, какой ответ планирует Россия, если ЕС примет решение об использовании российских активов для "репарационного займа" Украине, и учтет ли при этом позицию отдельных стран-членов.

По словам венгерского премьера, он получил ответ о том, что реакция России "будет сильной", но голоса по этому вопросу отдельно взятых стран будут учитываться.

Читайте: США давят на ЕС, чтобы замороженные активы РФ не использовались для финансирования Украины, - Politico

Кроме того, Орбан повторил, что Венгрия не поддерживает использование замороженных в ЕС российских активов, потому что это будет "новым уровнем эскалации".

ЕС "лишил Венгрию прав"

Также Орбан опубликовал отдельный пост в соцсети X, где сетует, что ЕС "лишил Венгрию ее прав" и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" в дебатах о санкциях, поэтому он "больше не будет считать его обязательным" для Венгрии.

Читайте: Мерц: шансы ЕС использовать российские активы для Украины – 50/50

Орбан писал Путину

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, 12 декабря ЕС согласился бессрочно заморозить €210 млрд российских активов.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался по поводу решения, принятого институтами Европейского Союза, о бессрочном замораживании российских активов. Он раскритиковал этот шаг, заявив, что он якобы является декларацией войны.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Автор: 

Венгрия (2257) путин владимир (32558) Орбан Виктор (635) замороженные активы (493)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Виключна сволота....
показать весь комментарий
17.12.2025 11:24 Ответить
+5
Настав час вигнати Угорщину із Європейського Союзу попри відсутність цього у законодавстві, яке треба змінити.
показать весь комментарий
17.12.2025 11:25 Ответить
+1
Як дитина....дурне питання і потужна відповідь Пукіна..
показать весь комментарий
17.12.2025 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виключна сволота....
показать весь комментарий
17.12.2025 11:24 Ответить
Настав час вигнати Угорщину із Європейського Союзу попри відсутність цього у законодавстві, яке треба змінити.
показать весь комментарий
17.12.2025 11:25 Ответить
Не Угорщину, а Орбана, Сіярто й решту усіляких рашкованських ********
показать весь комментарий
17.12.2025 11:32 Ответить
"Нема людини - немає і проблеми" - сказав чоловік,який за всю історію вбив і замордував найбільше москалів.За що москалі на нього досі моляться,обожнюють і навіть дякують...
показать весь комментарий
17.12.2025 11:45 Ответить
Як дитина....дурне питання і потужна відповідь Пукіна..
показать весь комментарий
17.12.2025 11:26 Ответить
бажаю цьому примату усього найгіршого
показать весь комментарий
17.12.2025 11:28 Ответить
У відомій книжці для дітей, одна істота, шакал, на кшалт орбана, співала: Акела промахнувся!!
Орбан цікавиться у листі до ******, чи буде ****** танками, захищати його маєток в Угорщині, від Угорців???
показать весь комментарий
17.12.2025 11:31 Ответить
Ох вжеж ці нетолерастичні праваки Де тут хейтери "толерастичних ліваків", чому не підлизують свою правобібізяну?
показать весь комментарий
17.12.2025 11:32 Ответить
пишу листа а сльози так і капають
показать весь комментарий
17.12.2025 11:35 Ответить
У танку на тілі згорілого поплічника по ху....лостану
показать весь комментарий
17.12.2025 11:57 Ответить
а ми їм газ та нафту перекриємо - пуйло
показать весь комментарий
17.12.2025 11:37 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 11:40 Ответить
ти шо береги попутав ?
показать весь комментарий
17.12.2025 11:45 Ответить
Мабуть фсб скинуло, так ти і виконуєш завдання фсбшників
показать весь комментарий
17.12.2025 11:55 Ответить
Дебіла не коментую
показать весь комментарий
17.12.2025 11:54 Ответить
А почему это должно тебя волновать, если ты не подчинённый *****?!
показать весь комментарий
17.12.2025 11:59 Ответить
 
 