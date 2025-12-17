Орбан обращался с письмом к Путину: интересовался реакцией на возможное решение ЕС об использовании активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором интересовался возможной реакцией на решение Европейского Союза использовать российские активы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает Mandiner.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, в самолете по пути в Брюссель Орбан заявил, что написал письмо Путину, в котором спрашивал, какой ответ планирует Россия, если ЕС примет решение об использовании российских активов для "репарационного займа" Украине, и учтет ли при этом позицию отдельных стран-членов.

По словам венгерского премьера, он получил ответ о том, что реакция России "будет сильной", но голоса по этому вопросу отдельно взятых стран будут учитываться.

Читайте: США давят на ЕС, чтобы замороженные активы РФ не использовались для финансирования Украины, - Politico

Кроме того, Орбан повторил, что Венгрия не поддерживает использование замороженных в ЕС российских активов, потому что это будет "новым уровнем эскалации".

ЕС "лишил Венгрию прав"

Также Орбан опубликовал отдельный пост в соцсети X, где сетует, что ЕС "лишил Венгрию ее прав" и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" в дебатах о санкциях, поэтому он "больше не будет считать его обязательным" для Венгрии.

Читайте: Мерц: шансы ЕС использовать российские активы для Украины – 50/50

Что предшествовало?

Как сообщалось, 12 декабря ЕС согласился бессрочно заморозить €210 млрд российских активов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался по поводу решения, принятого институтами Европейского Союза, о бессрочном замораживании российских активов. Он раскритиковал этот шаг, заявив, что он якобы является декларацией войны.

Российские активы для помощи Украине