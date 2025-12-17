Орбан обращался с письмом к Путину: интересовался реакцией на возможное решение ЕС об использовании активов РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором интересовался возможной реакцией на решение Европейского Союза использовать российские активы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает Mandiner.
Что известно?
Так, в самолете по пути в Брюссель Орбан заявил, что написал письмо Путину, в котором спрашивал, какой ответ планирует Россия, если ЕС примет решение об использовании российских активов для "репарационного займа" Украине, и учтет ли при этом позицию отдельных стран-членов.
По словам венгерского премьера, он получил ответ о том, что реакция России "будет сильной", но голоса по этому вопросу отдельно взятых стран будут учитываться.
Кроме того, Орбан повторил, что Венгрия не поддерживает использование замороженных в ЕС российских активов, потому что это будет "новым уровнем эскалации".
ЕС "лишил Венгрию прав"
Также Орбан опубликовал отдельный пост в соцсети X, где сетует, что ЕС "лишил Венгрию ее прав" и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" в дебатах о санкциях, поэтому он "больше не будет считать его обязательным" для Венгрии.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, 12 декабря ЕС согласился бессрочно заморозить €210 млрд российских активов.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался по поводу решения, принятого институтами Европейского Союза, о бессрочном замораживании российских активов. Он раскритиковал этот шаг, заявив, что он якобы является декларацией войны.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Орбан цікавиться у листі до ******, чи буде ****** танками, захищати його маєток в Угорщині, від Угорців???