Мерц: шансы ЕС использовать российские активы для Украины – 50/50

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы Европы на достижение соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования обороны Украины как "50 на 50".

Возможность "репарационного займа" для Украины

Мерц подчеркнул, что ЕС должен принять решение о так называемом "репарационном займе", ведь Украине понадобится финансирование еще как минимум на два года после завершения первого квартала 2026 года, когда заканчивается текущий раунд европейской помощи.

"Во всей Европе есть предостережения, и я хорошо их понимаю. Но если мы не будем действовать сейчас и не примем решение, которое могли бы принять, чтобы остановить наступление российской армии, то когда мы это сделаем?" - заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят использование замороженных российских активов на саммите 18-19 декабря.

Сейчас Бельгия, где хранятся эти активы, выступает категорически против их привлечения, опасаясь юридических последствий, и требует дополнительных гарантий для согласования соглашения.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

