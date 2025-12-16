Евросоюз готовит репарационный кредит Украине на €90 миллиардов - две трети на военную поддержку
Франция и Европейская комиссия рассматривают возможность предоставления Украине репарационного кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы на основе замороженных российских активов. Значительную часть финансирования планируют направить на военную поддержку и интеграцию оборонных промышленностей Украины и ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказали во вторник на брифинге в Елисейском дворце, накануне проведения заседания Европейского совета в Брюсселе.
Две трети — на военную поддержку
Из них две трети должны пойти на военную поддержку с акцентом на интеграцию европейской и украинской оборонной промышленности.
"На сегодняшний день приоритетом, исходя из российских активов, замороженных нами недавно на длительный срок, является работа над суммой 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, прежде чем с 1 января 2028 года перейти к более регулярному финансированию, которое является более привычным в рамках следующего бюджета ЕС, следующей финансовой рамки", - заявили в Елисейском дворце.
Там также добавили, что дискуссия о гарантиях, которые следует предоставить Бельгии, продвигается, но "эти гарантии должны касаться всех государств, чтобы быть приемлемыми".
Также, согласно канцелярии французского президента, приоритетом Еврокомиссии являются активы, которые находятся в центральных депозитариях Euroclean, а не суверенные активы РФ в коммерческих банках.
"Это позволяет работать над гарантиями, которые являются целевыми и специфическими для центральных депозитариев, без добавления уровня юридической сложности. Сегодня механизм предоставления займа на возмещение суверенных активов, которые находятся в коммерческих банках, предусматривает предоставление займов по действующим контрактам, которые предусматривают дополнительные гарантии на случай риска судебных споров или системных рисков", - пояснили в Елисейском дворце.
Военная составляющая кредита
Средства, которые планируют выделить Украине, должны пойти в первую очередь на военную поддержку.
"Комиссия отметила в ходе дебатов, что две трети (указанной суммы. - Ред.) должны пойти на военную поддержку, а одна треть - на гражданскую поддержку. Итак, в этом репарационном кредите будет военная составляющая, которая будет существенной, и работа, которую мы сейчас проводим, направлена, с одной стороны, на обеспечение всей необходимой финансовой прозрачности в гражданской сфере, с реформами, которые также необходимы на европейском пути Украины, а с другой стороны, что касается военной сферы, мы настаиваем, чтобы были четкие условия европейской преференции. Такой, которая позволит способствовать интеграции украинской и европейской оборонных промышленных баз", - подчеркнул представитель Елисейского дворца.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи вовка від сєбя красивого українчикам подарує ?
.