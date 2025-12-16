Евросоюз готовит репарационный кредит Украине на €90 миллиардов - две трети на военную поддержку

Франция и Европейская комиссия рассматривают возможность предоставления Украине репарационного кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы на основе замороженных российских активов. Значительную часть финансирования планируют направить на военную поддержку и интеграцию оборонных промышленностей Украины и ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказали во вторник на брифинге в Елисейском дворце, накануне проведения заседания Европейского совета в Брюсселе.

Две трети — на военную поддержку

Из них две трети должны пойти на военную поддержку с акцентом на интеграцию европейской и украинской оборонной промышленности.

"На сегодняшний день приоритетом, исходя из российских активов, замороженных нами недавно на длительный срок, является работа над суммой 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, прежде чем с 1 января 2028 года перейти к более регулярному финансированию, которое является более привычным в рамках следующего бюджета ЕС, следующей финансовой рамки", - заявили в Елисейском дворце.

Там также добавили, что дискуссия о гарантиях, которые следует предоставить Бельгии, продвигается, но "эти гарантии должны касаться всех государств, чтобы быть приемлемыми".

Также, согласно канцелярии французского президента, приоритетом Еврокомиссии являются активы, которые находятся в центральных депозитариях Euroclean, а не суверенные активы РФ в коммерческих банках.

"Это позволяет работать над гарантиями, которые являются целевыми и специфическими для центральных депозитариев, без добавления уровня юридической сложности. Сегодня механизм предоставления займа на возмещение суверенных активов, которые находятся в коммерческих банках, предусматривает предоставление займов по действующим контрактам, которые предусматривают дополнительные гарантии на случай риска судебных споров или системных рисков", - пояснили в Елисейском дворце.

Военная составляющая кредита

Средства, которые планируют выделить Украине, должны пойти в первую очередь на военную поддержку.

"Комиссия отметила в ходе дебатов, что две трети (указанной суммы. - Ред.) должны пойти на военную поддержку, а одна треть - на гражданскую поддержку. Итак, в этом репарационном кредите будет военная составляющая, которая будет существенной, и работа, которую мы сейчас проводим, направлена, с одной стороны, на обеспечение всей необходимой финансовой прозрачности в гражданской сфере, с реформами, которые также необходимы на европейском пути Украины, а с другой стороны, что касается военной сферы, мы настаиваем, чтобы были четкие условия европейской преференции. Такой, которая позволит способствовать интеграции украинской и европейской оборонных промышленных баз", - подчеркнул представитель Елисейского дворца.

Российские активы для помощи Украине