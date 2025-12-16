Євросоюз готує репараційний кредит Україні на €90 мільярдів - дві третини на військову підтримку

Франція та Європейська комісія розглядають можливість надання Україні репараційного кредиту в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки на основі заморожених російських активів. Значну частину фінансування планують спрямувати на військову підтримку та інтеграцію оборонних промисловостей України та ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповіли у вівторок на брифінгу в Єлисейському палаці, напередодні проведення засідання Європейської ради в Брюсселі.

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Дві третини - на військову підтримку

З них дві третини мають піти на військову підтримку з акцентом на інтеграцію європейської та української оборонної промисловості.

"На сьогодні пріоритетом, виходячи з російських активів, заморожених нами нещодавно на довший термін, є робота над сумою 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки, перш ніж з 1 січня 2028 року перейти до більш регулярного фінансування, яке є більш звичним у межах наступного бюджету ЄС, наступної фінансової рамки", - заявили в Єлисейському палаці.

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Там також додали, що дискусія щодо гарантій, які слід надати Бельгії, просувається, але "ці гарантії повинні стосуватися всіх держав, щоб бути прийнятними".

Також, згідно з канцелярією французького президента, пріоритетом Єврокомісії є активи, які знаходяться у центральних депозитаріях Euroclean, а не суверенними активами РФ в комерційних банках.

"Це дозволяє працювати над гарантіями, які є цільовими та специфічними для центральних депозитаріїв, без додавання рівня юридичної складності. Сьогодні механізм надання позики на відшкодування суверенних активів, які знаходяться в комерційних банках, передбачає надання позик за діючими контрактами, які передбачають додаткові гарантії на випадок ризику судових спорів або системних ризиків", - пояснили в Єлисейському палаці.

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Військова складова кредиту

Кошти, які планують виділити Україні, мають піти передусім на військову підтримку.

"Комісія зазначила в ході дебатів, що дві третини (вказаної суми - ред.) повинні піти на військову підтримку, а одна третина – на цивільну підтримку. Отже, у цьому репараційному кредиті буде військова складова, яка буде суттєвою, і робота, яку ми зараз проводимо, спрямована, з одного боку, на забезпечення всієї необхідної фінансової прозорості в цивільній сфері, з реформами, які також необхідні на європейському шляху України, а з іншого боку, що стосується військової сфери, ми наполягаємо, щоб були чіткі умови європейської преференції. Такої, яка дозволить сприяти інтеграції української та європейської оборонних промислових баз", - наголосив представник Єлисейського палацу.

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