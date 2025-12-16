Каллас про репарації від РФ: Як визначити ціну вбитого члена родини, депортації дітей або сексуального насилля?

Росія ніколи добровільно не погодиться на відшкодування збитків, які вона завдала, тому міжнародна спільнота має довести до завершення механізми відповідальності РФ, інакше неодмінно відбудуться нові акти агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед підписанням конвенції про компенсаційну комісію для України.

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Визначення розміру репарації

Так, вона нагадала, що започаткована комісія має визначити розмір репарації, які отримають постраждалі від агресії мешканці України.

Обсяг руйнувань – неймовірний. Але власність – це лише одна з категорій, і я навіть скажу, що найменш вартісна. Як ви визначите ціну вбитого члена родини, депортації дітей, травми, що змінює життя, або сексуального насилля, тортур? На ці питання комісія має дати відповіді у наступні роки", – наголосила Каллас.

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РФ не відшкодовуватиме збитки добровільно

Вона визнала, що розпочата робота має значні виклики, найбільший виклик – невизначений механізм наповнення коштами. Каллас згадала про можливість використання заморожених активів РФ, але їх недостатньо.

"Росія ніколи не буде добровільно відшкодовувати збитки, які вона завдала", – наголосила Каллас.

Представниця ЄС закликала світ зберегти репараційний механізм попри очікуваний тиск Москви.

"Ми вже бачимо спроби вилучити репарації та будь-яку форму відповідальності у імовірній мирній угоді. Тому на міжнародній спільноті лежить неймовірна відповідальність. Ми всі маємо стати на захисті жертв цієї загарбницької війни. Якщо ми цього не зробимо – будуть наступні напади", – додала вона.

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Що передувало?

Нагадаємо, 1 жовтня парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної Комісії з розгляду заяв для України.

Пізніше комітет міністрів Ради Європи ухвалив Конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

16 грудня у Гаазі відбулася конференція зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків, які РФ завдала Україні під час війни. Представники 35 держав підписали відповідну конвенцію, що передбачає діяльність комісії на базі Ради Європи.

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