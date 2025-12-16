Каллас про репарації від РФ: Як визначити ціну вбитого члена родини, депортації дітей або сексуального насилля?
Росія ніколи добровільно не погодиться на відшкодування збитків, які вона завдала, тому міжнародна спільнота має довести до завершення механізми відповідальності РФ, інакше неодмінно відбудуться нові акти агресії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед підписанням конвенції про компенсаційну комісію для України.
Визначення розміру репарації
Так, вона нагадала, що започаткована комісія має визначити розмір репарації, які отримають постраждалі від агресії мешканці України.
Обсяг руйнувань – неймовірний. Але власність – це лише одна з категорій, і я навіть скажу, що найменш вартісна. Як ви визначите ціну вбитого члена родини, депортації дітей, травми, що змінює життя, або сексуального насилля, тортур? На ці питання комісія має дати відповіді у наступні роки", – наголосила Каллас.
РФ не відшкодовуватиме збитки добровільно
Вона визнала, що розпочата робота має значні виклики, найбільший виклик – невизначений механізм наповнення коштами. Каллас згадала про можливість використання заморожених активів РФ, але їх недостатньо.
"Росія ніколи не буде добровільно відшкодовувати збитки, які вона завдала", – наголосила Каллас.
Представниця ЄС закликала світ зберегти репараційний механізм попри очікуваний тиск Москви.
"Ми вже бачимо спроби вилучити репарації та будь-яку форму відповідальності у імовірній мирній угоді. Тому на міжнародній спільноті лежить неймовірна відповідальність. Ми всі маємо стати на захисті жертв цієї загарбницької війни. Якщо ми цього не зробимо – будуть наступні напади", – додала вона.
Що передувало?
Нагадаємо, 1 жовтня парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної Комісії з розгляду заяв для України.
Пізніше комітет міністрів Ради Європи ухвалив Конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.
16 грудня у Гаазі відбулася конференція зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків, які РФ завдала Україні під час війни. Представники 35 держав підписали відповідну конвенцію, що передбачає діяльність комісії на базі Ради Європи.
Що відомо про "репараційний кредит" для України
- Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
- Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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