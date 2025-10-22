Комітет Ради Європи схвалив конвенцію про міжнародну комісію для претензій України до РФ

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю сьогоднішнє рішення Комітету міністрів Ради Європи про попереднє ухвалення Конвенції про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України", - написав Сибіга.

За його словами, це другий ключовий елемент міжнародного механізму компенсації жертв російської агресії, який розглядатиме претензії фізичних та юридичних осіб, а також держави Україна.

Міністр зазначив, що очікує на ухвалення Конвенції в Гаазі 15-16 грудня та закликав партнерів долучитися до створення механізму, що забезпечує справедливість та підзвітність.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна назвав рішення "монументальним кроком до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії" і підкреслив, що всі злочини агресії мають бути оцінені та отримати відповідну ціну.

Нагадаємо, 1 жовтня парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної Комісії з розгляду заяв для України.

