Нідерланди підтримують заяву європейських лідерів і Зеленського щодо припинення бойових дій в Україні, - Схооф

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна підтримує заяву європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського щодо припинення бойових дій в Україні.

"Народ України заслуговує на справедливий і тривалий мир. Настав час скласти зброю, але територіальна цілісність України має бути на першому місці. Для забезпечення цього Україна повинна мати якомога сильнішу позицію, коли розпочнуться переговори. Нідерланди підтримують спільну заяву європейських лідерів та Президента Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Також Схооф наголосив, що Нідерланди як один із головних партнерів України візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у п'ятницю разом з міжнародними союзниками.

Нагадаємо, лідери європейських країн у вівторок, 21 жовтня, опублікували спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. Заяву підписали: президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

