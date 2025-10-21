УКР
Нідерланди підтримують заяву європейських лідерів і Зеленського щодо припинення бойових дій в Україні, - Схооф

Схооф про припинення вогню в Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна підтримує заяву європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського щодо припинення бойових дій в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Схооф написав у соцмережі Х.

"Народ України заслуговує на справедливий і тривалий мир. Настав час скласти зброю, але територіальна цілісність України має бути на першому місці. Для забезпечення цього Україна повинна мати якомога сильнішу позицію, коли розпочнуться переговори. Нідерланди підтримують спільну заяву європейських лідерів та Президента Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Також Схооф наголосив, що Нідерланди як один із головних партнерів України візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у п'ятницю разом з міжнародними союзниками.

Нагадаємо, лідери європейських країн у вівторок, 21 жовтня, опублікували спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. Заяву підписали: президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Нідерланди мали вже закупити новітні американські ракети ERAM разом з Данією та Норвегією перші поставки для України на перші тижні жовтня...
А що так тихо ? Провинилися ?
1Норвегія премії миру не дала
2. Данія Гренландію не дала
3 Тепер Нідерланди... ?
й поставка ERAM йок? Чи США вчаться у Буратіни обіцянками ?

Секретар комітету ВР з нацбезпеки

Ніяких 3 тисяч крилатих ракет у нас немає і не буде. Потрібно питати президента: або його неправильно поінформували, або не виконали завдання,- КостенкоДжерело: https://censor.net/ua/n3580890
21.10.2025 19:32 Відповісти
То що з ціх заяв? ***** на них насрати. Він розуміє тільки силу.
21.10.2025 19:52 Відповісти
Кого ви закликаєте? Нас? Так ми на ***** не нападали. *****? Так йому начхати на усі ваші заклики, воно розуміє тільки чоботом (500% мита + томагавки) по їб*лу. Але цей чобіт - у Трампа, і він його зняв.
21.10.2025 20:05 Відповісти
Це добре, але путлеру байдуже, що ви думаєте. В нього одна ціль і його може зупинити тільки сила зброї!
21.10.2025 20:19 Відповісти
 
 