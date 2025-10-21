РУС
Нидерланды поддерживают заявление европейских лидеров и Зеленского о прекращении боевых действий в Украине, - Схооф

Схооф о прекращении огня в Украине

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что его страна поддерживает заявление европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского о прекращении боевых действий в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Схооф написал в соцсети Х.

"Народ Украины заслуживает справедливого и длительного мира. Пришло время сложить оружие, но территориальная целостность Украины должна быть на первом месте. Для обеспечения этого Украина должна иметь как можно более сильную позицию, когда начнутся переговоры. Нидерланды поддерживают совместное заявление европейских лидеров и Президента Зеленского", - говорится в сообщении.

Лавров: Россия не пойдет на перемирие без "устранения первопричин конфликта"

Также Схооф подчеркнул, что Нидерланды как один из главных партнеров Украины примет участие во встрече "Коалиции желающих" в пятницу вместе с международными союзниками.

Напомним, лидеры европейских стран во вторник, 21 октября, опубликовали совместное заявление в поддержку Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий. Заявление подписали: президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Нидерланды (1661) Совет Европы (720) Дик Схооф (34)
Нідерланди мали вже закупити новітні американські ракети ERAM разом з Данією та Норвегією перші поставки для України на перші тижні жовтня...
А що так тихо ? Провинилися ?
1Норвегія премії миру не дала
2. Данія Гренландію не дала
3 Тепер Нідерланди... ?
й поставка ERAM йок? Чи США вчаться у Буратіни обіцянками ?

Секретар комітету ВР з нацбезпеки

Ніяких 3 тисяч крилатих ракет у нас немає і не буде. Потрібно питати президента: або його неправильно поінформували, або не виконали завдання,- КостенкоДжерело: https://censor.net/ua/n3580890
21.10.2025 19:32
То що з ціх заяв? ***** на них насрати. Він розуміє тільки силу.
21.10.2025 19:52
Кого ви закликаєте? Нас? Так ми на ***** не нападали. *****? Так йому начхати на усі ваші заклики, воно розуміє тільки чоботом (500% мита + томагавки) по їб*лу. Але цей чобіт - у Трампа, і він його зняв.
21.10.2025 20:05
 
 