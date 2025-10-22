Китай про заяву лідерів ЄС щодо припинення бойових дій в Україні: Сподіваємося на досягнення справедливої ​​угоди шляхом діалогу та консультацій

Китай, як і раніше, вважає переговори єдиним способом врегулювання "конфлікту" в Україні, і продовжує сподіватися на досягнення обов’язкової та прийнятної для всіх сторін мирної угоди шляхом діалогу й консультацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, коментуючи спільну заяву лідерів України, низки європейських держав і керівництва ЄС про підтримку ініціативи президента США Дональда Трампа щодо негайного припинення бойових дій та початку мирних переговорів на основі поточної лінії зіткнення.

"Позиція Китаю в питанні української кризи (так у КНР офіційно називають війну Росії проти України. - ред.) є послідовною та чіткою", - зазначив Ґо.

За його словами, китайська сторона продовжує наполягати на переговорах як єдиному способі врегулювання конфлікту.

"Ми сподіваємося, що відповідні сторони досягнуть справедливої ​​та міцної мирної угоди, яка буде обов’язковою і прийнятною для всіх залучених сторін, шляхом діалогу та консультацій", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, лідери європейських країн у вівторок, 21 жовтня, опублікували спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. Заяву підписали: президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Також відомо, що європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України, який складатиметься із 12 пунктів.