Китай о заявлении лидеров ЕС о прекращении боевых действий в Украине: Надеемся на достижение справедливого соглашения путем диалога и консультаций

Китай по-прежнему считает переговоры единственным способом урегулирования "конфликта" в Украине, и продолжает надеяться на достижение обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения путем диалога и консультаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказал спикер МИД КНР Го Цзякунь, комментируя совместное заявление лидеров Украины, ряда европейских государств и руководства ЕС о поддержке инициативы президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении боевых действий и начале мирных переговоров на основе текущей линии соприкосновения.

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса (так в КНР официально называют войну России против Украины. - ред.) является последовательной и четкой", - отметил Го.

По его словам, китайская сторона продолжает настаивать на переговорах как единственном способе урегулирования конфликта.

"Мы надеемся, что соответствующие стороны достигнут справедливого и прочного мирного соглашения, которое будет обязательным и приемлемым для всех вовлеченных сторон, путем диалога и консультаций", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, лидеры европейских стран во вторник, 21 октября, опубликовали совместное заявление в поддержку Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий. Заявление подписали: президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Также известно, что европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины, который будет состоять из 12 пунктов.