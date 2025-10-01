ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної Комісії з розгляду заяв для України.

про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

Як зазначається, висновок ПАРЄ закріпив, що Росія має понести всі юридичні наслідки своїх міжнародно-протиправних дій проти України (агресія, порушення міжнародного гуманітарного та прав людини, у тому числі ЄКПЛ до 16.09.2022). Вона зобов’язана здійснити повне відшкодування державі Україна та всім постраждалим фізичним і юридичним особам.

Так, Комісія з розгляду заяв стане другим елементом компенсаційного механізму, після Реєстру збитків, який вже отримав понад 60 тисяч заяв від постраждалих.

Новий інструмент дозволить не лише Україні як державі, а й фізичним та юридичним особам подавати позови щодо шкоди, завданої агресією РФ.

Рішення Комісії будуть остаточними й мають стати правовим підґрунтям для відшкодування.

Крім того, разом із майбутнім Спеціальним трибуналом, ця Комісія доповнить міжнародну архітектуру відповідальності Росії.

Водночас ПАРЄ наголошує на необхідності повернутися у майбутньому до питання розширення часових рамок для охоплення злочинів починаючи з 2014 року.

Наголошується, що ухвалення Конвенції стане черговим кроком до справедливості. Росія має не лише понести кримінальну відповідальність, але й відшкодувати збитки кожному, хто постраждав.