ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України
Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної Комісії з розгляду заяв для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").
Як зазначається, висновок ПАРЄ закріпив, що Росія має понести всі юридичні наслідки своїх міжнародно-протиправних дій проти України (агресія, порушення міжнародного гуманітарного та прав людини, у тому числі ЄКПЛ до 16.09.2022). Вона зобов’язана здійснити повне відшкодування державі Україна та всім постраждалим фізичним і юридичним особам.
Так, Комісія з розгляду заяв стане другим елементом компенсаційного механізму, після Реєстру збитків, який вже отримав понад 60 тисяч заяв від постраждалих.
Новий інструмент дозволить не лише Україні як державі, а й фізичним та юридичним особам подавати позови щодо шкоди, завданої агресією РФ.
Рішення Комісії будуть остаточними й мають стати правовим підґрунтям для відшкодування.
Крім того, разом із майбутнім Спеціальним трибуналом, ця Комісія доповнить міжнародну архітектуру відповідальності Росії.
Водночас ПАРЄ наголошує на необхідності повернутися у майбутньому до питання розширення часових рамок для охоплення злочинів починаючи з 2014 року.
Наголошується, що ухвалення Конвенції стане черговим кроком до справедливості. Росія має не лише понести кримінальну відповідальність, але й відшкодувати збитки кожному, хто постраждав.
Тобто,кожен українець може подати на відшкодування морального ущербу ?
Це важливе питання, бо раша не тількі вбивала і руйнувала, раша вже 3,5 року ПАСКУДИТЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ.
А ще з раши треба скачати усі бабки , що виплачувают біженцям усі краіни
коаліція охочих.
безпекові заходи.
кластерні позиції.
колективне озабочення.
комісія з розгляду заяв.
от, шо не кажіть, а дуже креативно та талановито!!!
95 кварталу, є куди розвиватися!