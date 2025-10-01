ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала проект Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").
Как отмечается, вывод ПАСЕ закрепил, что Россия должна понести все юридические последствия своих международно-противоправных действий против Украины (агрессия, нарушение международного гуманитарного и прав человека, в том числе ЕКПЧ до 16.09.2022). Она обязана осуществить полное возмещение государству Украина и всем пострадавшим физическим и юридическим лицам.
В частности, Комиссия по рассмотрению заявлений станет вторым элементом компенсационного механизма, после Реестра убытков, который уже получил более 60 тысяч заявлений от пострадавших.
Новый инструмент позволит не только Украине как государству, но и физическим и юридическим лицам подавать иски о вреде, причиненном агрессией РФ.
Решение Комиссии будут окончательными и должны стать правовой основой для возмещения.
Кроме того, вместе с будущим Специальным трибуналом, эта Комиссия дополнит международную архитектуру ответственности России.
В то же время ПАСЕ подчеркивает необходимость вернуться в будущем к вопросу расширения временных рамок для охвата преступлений начиная с 2014 года.
Отмечается, что принятие Конвенции станет очередным шагом к справедливости. Россия должна не только понести уголовную ответственность, но и возместить ущерб каждому, кто пострадал.
Тобто,кожен українець може подати на відшкодування морального ущербу ?
Це важливе питання, бо раша не тількі вбивала і руйнувала, раша вже 3,5 року ПАСКУДИТЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ.
А ще з раши треба скачати усі бабки , що виплачувают біженцям усі краіни
коаліція охочих.
безпекові заходи.
кластерні позиції.
колективне озабочення.
комісія з розгляду заяв.
от, шо не кажіть, а дуже креативно та талановито!!!
95 кварталу, є куди розвиватися!