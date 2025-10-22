Комитет Совета Европы одобрил конвенцию о международной комиссии для претензий Украины к РФ

Комитет министров Совета Европы принял Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую сегодняшнее решение Комитета министров Совета Европы о предварительном принятии Конвенции об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий в отношении Украины", - написал Сибига.

По его словам, это второй ключевой элемент международного механизма компенсации жертв российской агрессии, который будет рассматривать претензии физических и юридических лиц, а также государства Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай о заявлении лидеров ЕС о прекращении боевых действий в Украине: Надеемся на достижение справедливого соглашения путем диалога и консультаций

Министр отметил, что ожидает принятия Конвенции в Гааге 15-16 декабря и призвал партнеров присоединиться к созданию механизма, обеспечивающего справедливость и подотчетность.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал решение "монументальным шагом к созданию международного механизма компенсации жертвам российской агрессии" и подчеркнул, что все преступления агрессии должны быть оценены и получить соответствующую цену.

Напомним, 1 октября парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала проект Конвенции о создании Международной Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды поддерживают заявление европейских лидеров и Зеленского о прекращении боевых действий в Украине, - Схооф