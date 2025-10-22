Комитет Совета Европы одобрил конвенцию о международной комиссии для претензий Украины к РФ
Комитет министров Совета Европы принял Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Я приветствую сегодняшнее решение Комитета министров Совета Европы о предварительном принятии Конвенции об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий в отношении Украины", - написал Сибига.
По его словам, это второй ключевой элемент международного механизма компенсации жертв российской агрессии, который будет рассматривать претензии физических и юридических лиц, а также государства Украина.
Министр отметил, что ожидает принятия Конвенции в Гааге 15-16 декабря и призвал партнеров присоединиться к созданию механизма, обеспечивающего справедливость и подотчетность.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал решение "монументальным шагом к созданию международного механизма компенсации жертвам российской агрессии" и подчеркнул, что все преступления агрессии должны быть оценены и получить соответствующую цену.
Напомним, 1 октября парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала проект Конвенции о создании Международной Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль