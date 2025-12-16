Каллас о репарациях от РФ: Как определить цену убитого члена семьи, депортации детей или сексуального насилия?

Россия никогда добровольно не согласится на возмещение ущерба, который она нанесла, поэтому международное сообщество должно довести до конца механизмы ответственности РФ, иначе непременно произойдут новые акты агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас перед подписанием конвенции о компенсационной комиссии для Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Определение размера репарации

В частности, она напомнила, что созданная комиссия должна определить размер репараций, которые получат пострадавшие от агрессии жители Украины.

Объем разрушений – невероятный. Но собственность – это лишь одна из категорий, и я даже скажу, что наименее ценная. Как вы определите цену убитого члена семьи, депортации детей, травмы, которая меняет жизнь, или сексуального насилия, пыток? На эти вопросы комиссия должна дать ответы в последующие годы", – подчеркнула Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос репараций Украине стоит решать после войны, - Схооф

РФ не будет возмещать убытки добровольно

Она признала, что начатая работа имеет значительные вызовы, самый большой вызов - неопределенный механизм наполнения средствами. Каллас упомянула о возможности использования замороженных активов РФ, но их недостаточно.

"Россия никогда не будет добровольно возмещать ущерб, который она нанесла", - подчеркнула Каллас.

Представитель ЕС призвала мир сохранить репарационный механизм, несмотря на ожидаемое давление Москвы.

"Мы уже видим попытки исключить репарации и любую форму ответственности из вероятного мирного соглашения. Поэтому на международном сообществе лежит невероятная ответственность. Мы все должны встать на защиту жертв этой захватнической войны. Если мы этого не сделаем – будут следующие нападения", – добавила она.

Читайте также: В Гааге подписали конвенцию о компенсациях для украинцев и вспомнили об оккупации стран Балтии

Что предшествовало?

Напомним, 1 октября парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала проект Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.

Позже комитет министров Совета Европы принял Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

16 декабря вГаагесостоялась конференция по созданию Международной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного РФ Украине во время войны. Представители35 государств подписали соответствующую конвенцию, предусматривающую деятельность комиссии на базе Совета Европы.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины