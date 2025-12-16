Каллас о репарациях от РФ: Как определить цену убитого члена семьи, депортации детей или сексуального насилия?
Россия никогда добровольно не согласится на возмещение ущерба, который она нанесла, поэтому международное сообщество должно довести до конца механизмы ответственности РФ, иначе непременно произойдут новые акты агрессии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас перед подписанием конвенции о компенсационной комиссии для Украины.
Определение размера репарации
В частности, она напомнила, что созданная комиссия должна определить размер репараций, которые получат пострадавшие от агрессии жители Украины.
Объем разрушений – невероятный. Но собственность – это лишь одна из категорий, и я даже скажу, что наименее ценная. Как вы определите цену убитого члена семьи, депортации детей, травмы, которая меняет жизнь, или сексуального насилия, пыток? На эти вопросы комиссия должна дать ответы в последующие годы", – подчеркнула Каллас.
РФ не будет возмещать убытки добровольно
Она признала, что начатая работа имеет значительные вызовы, самый большой вызов - неопределенный механизм наполнения средствами. Каллас упомянула о возможности использования замороженных активов РФ, но их недостаточно.
"Россия никогда не будет добровольно возмещать ущерб, который она нанесла", - подчеркнула Каллас.
Представитель ЕС призвала мир сохранить репарационный механизм, несмотря на ожидаемое давление Москвы.
"Мы уже видим попытки исключить репарации и любую форму ответственности из вероятного мирного соглашения. Поэтому на международном сообществе лежит невероятная ответственность. Мы все должны встать на защиту жертв этой захватнической войны. Если мы этого не сделаем – будут следующие нападения", – добавила она.
Что предшествовало?
Напомним, 1 октября парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала проект Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.
Позже комитет министров Совета Европы принял Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.
16 декабря вГаагесостоялась конференция по созданию Международной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного РФ Украине во время войны. Представители35 государств подписали соответствующую конвенцию, предусматривающую деятельность комиссии на базе Совета Европы.
Что известно о "репарационном кредите" для Украины
- Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
- Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
Щось я сумніваюся, що буде компенсовано бодай матеріяльні втрати України, які можна порахувати.
А без цього - це все лише порожні слова
П.С - навіть Україна цього й досі не зробила .
У Нюрнбергу кремлівський режим був серед переможців.
Причому, на процесі були совєцькі прокурори-вбивці, які стратили людей більше, ніж нацисти, яких вони судили.