Вопрос репараций Украине стоит решать после войны, - Схооф

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подчеркнул, что вопрос выплаты репараций Украине логично рассматривать уже после прекращения боевых действий.

По словам Схоофа, отсрочка обсуждения конкретных механизмов компенсаций до периода после перемирия является стандартной международной практикой. Он подчеркнул, что первоочередной задачей остается достижение прекращения огня и установление мира.

"Я считаю, что вполне нормально вести переговоры о репарациях уже после войны. Сначала мы должны убедиться, что можем прекратить огонь и наконец достичь мира. И тогда вполне нормально говорить о репарациях и восстановлении страны", - заявил премьер.

В то же время Схооф признал, что дискуссии по этому вопросу уже ведутся в рамках Европейского Союза, в частности в контексте использования замороженных российских активов.

Глава правительства Нидерландов также сообщил, что его страна поддерживает предложение Европейской комиссии, которое в одной из версий предусматривает направление части замороженных активов РФ на выплату репараций Украине. Впрочем, по его словам, пока рано говорить об окончательной форме будущего решения.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

