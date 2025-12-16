Новые санкции ЕС должны приблизить прекращение огня, - фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке нового пакета санкций ЕС, направленного на прекращение кровопролития и достижение мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на официальном портале Еврокомиссии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Шаги к перемирию

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз работает над каждым шагом на пути к миру. Первый из них - это устойчивое прекращение огня.

"Россия должна чувствовать постоянное давление, чтобы сесть за стол переговоров - не для показухи, а для достижения результатов. С этой целью Европа будет продолжать повышать цену войны России. Мы готовим новый пакет санкций. И мы надолго заморозили российские активы в ЕС", - отметила глава Еврокомиссии.

Вторым шагом, по словам фон дер Ляйен, должны быть надежные и убедительные гарантии безопасности для Украины.

"Эти гарантии безопасности должны основываться на твердых принципах. Мы будем уважать решения, которые Украина принимает для себя. Решения по территориям должна принимать Украина – и только Украина. Точно так же вопросы, касающиеся ЕС и НАТО, будут обсуждаться между членами ЕС и НАТО. Короче говоря: ничего об Украине без Украины. Ничего об ЕС без ЕС. Ничего о НАТО без НАТО", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз ввел новый пакет санкций против операторов "теневого флота" России

Экономическое восстановление Украины, в котором Европа остается надежным партнером, является третьим шагом.

"Потребности Украины огромны и неотложны. Мы преданы делу восстановления и будущего процветания Украины. Европа останется ее самым сильным и надежным партнером. Мы предложили покрыть две трети финансовых потребностей Украины на следующие два года, около 90 миллиардов евро. Поэтому обсуждения на этой неделе в Европейском Совете будут решающими", - подытожила фон дер Ляйен.

Что предшествовало?

15 декабря Совет ЕС ввел ограничительные меры еще против двенадцати человек и двух организаций на фоне продолжения Россией гибридной деятельности, включая манипуляции и информационное вмешательство, а также кибератаки против Евросоюза, его государств-членов и партнеров. В список попали аналитики, экс-военные и распространители пророссийских нарративов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции ЕС против РФ будут включать агентов российской дестабилизации в Европе, - глава МИД Франции Барро