Нові санкції ЄС мають наблизити припинення вогню, - фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про підготовку нового пакета санкцій ЄС, спрямованого на припинення кровопролиття та досягнення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві фон дер Ляєн, яка оприлюднена на офіційному порталі Єврокомісії.

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Кроки до перемир'я

Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз працює над кожним кроком на шляху до миру. Перший з них - це стале припинення вогню.

"Росія повинна відчувати постійний тиск, щоб сісти за стіл переговорів – не для показу, а для досягнення результатів. З цією метою Європа продовжуватиме підвищувати ціну війни Росії. Ми готуємо новий пакет санкцій. І ми надовго заморозили російські активи в ЄС", - зазначила глава Єврокомісії.

Другим кроком, за словами фон дер Ляєн, мають бути надійні та переконливі гарантії безпеки для України.

"Ці гарантії безпеки повинні ґрунтуватися на твердих принципах. Ми поважатимемо рішення, які Україна приймає для себе. Рішення щодо територій має приймати Україна – і тільки Україна. Так само питання, що стосуються ЄС і НАТО, обговорюватимуться між членами ЄС і НАТО. Коротко кажучи: нічого про Україну без України. Нічого про ЄС без ЄС. Нічого про НАТО без НАТО", - наголосила вона.

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Економічне відновлення України, у якому Європа лишається надійним партнером є третім кроком.

"Потреби України є величезними й нагальними. Ми віддані справі відновлення та майбутнього процвітання України. Європа залишиться її найсильнішим і найнадійнішим партнером. Ми запропонували покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, близько 90 мільярдів євро. Тому обговорення цього тижня в Європейській Раді будуть вирішальними", - підсумувала фон дер Ляєн.

Що передувало?

15 грудня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи ще проти дванадцяти осіб та двох організацій на тлі продовження Росією гібридної діяльності, включно з маніпуляціями та інформаційним втручанням, а також кібератаками проти Євросоюзу, його держав-членів та партнерів. До списку потрапили аналітики, ексвійськові та поширювачі проросійських наративів.

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