Проросійські пропагандисти та кібератаки: ЄС запровадив нові санкції

Сьогодні, 15 грудня, Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи ще проти дванадцяти осіб та двох організацій на тлі продовження Росією гібридної діяльності, включно з маніпуляціями та інформаційним втручанням, а також кібератаками проти Євросоюзу, його держав-членів та партнерів.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

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Проти кого санкції?

"Сьогодні Рада ЄС вносить до списку відомих зовнішньополітичних аналітиків, які працюють в установах, аналітичних центрах та університетах, тісно пов'язаних або афілійованих з політичним та наративним апаратом Кремля, а також впливових осіб, які просувають проросійську пропаганду та теорії змови щодо вторгнення Росії в Україну, а також антиукраїнські та антинатівські наративи. Деякі з них є колишніми військовими або поліцейськими із Західної Європи", - йдеться в повідомленні.

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Також санкції запроваджено проти Міжнародного русофільського руху за поширення дестабілізуючих наративів від імені російського уряду, а також проти 142-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби, який базується в Калінінграді та відповідає за використання технологій втручання в роботу систем короткохвильового зв'язку та навчання радіоелектронної боротьби, пов'язаних з нещодавніми випадками збоїв сигналу GPS, з якими зіткнулися кілька держав-членів ЄС.

Розвідка та кібергрупи

Крім того, до оновлених санкційних списків внесено співробітників російської військової розвідки, підрозділу 29155, а також кібергрупи Cadet Blizzard. Зазначається, що вони брали участь у кібератаках проти урядових організацій в Україні та були спрямовані на країни-члени ЄС та союзників НАТО з метою отримання конфіденційної інформації та дестабілізації їхньої політичної ситуації.

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Які обмеження?

Із сьогоднішнім рішенням обмежувальні заходи з огляду на дестабілізуючу діяльність Росії тепер застосовуються до 59 осіб та 17 організацій.

"Активи цих осіб заморожені, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичним особам також заборонено в'їжджати на територію ЄС або перетинати її транзитом", - розповіли в пресслужбі.

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