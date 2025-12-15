Пророссийские пропагандисты и кибератаки: ЕС ввел новые санкции

Сегодня, 15 декабря, Совет ЕС ввел ограничительные меры еще против двенадцати человек и двух организаций на фоне продолжения Россией гибридной деятельности, включая манипуляции и информационное вмешательство, а также кибератаки против Евросоюза, его государств-членов и партнеров.

передает Цензор.НЕТ.

Против кого санкции?

"Сегодня Совет ЕС вносит в список известных внешнеполитических аналитиков, работающих в учреждениях, аналитических центрах и университетах, тесно связанных или аффилированных с политическим и нарративным аппаратом Кремля, а также влиятельных лиц, продвигающих пророссийскую пропаганду и теории заговора о вторжении России в Украину, а также антиукраинские и антинатовские нарративы. Некоторые из них являются бывшими военными или полицейскими из Западной Европы", - говорится в сообщении.

Также санкции введены против Международного русофильского движения за распространение дестабилизирующих нарративов от имени российского правительства, а также против 142-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, который базируется в Калининграде и отвечает за использование технологий вмешательства в работу систем коротковолновой связи и обучения радиоэлектронной борьбе, связанных с недавними случаями сбоев сигнала GPS, с которыми столкнулись несколько государств-членов ЕС.

Разведка и кибергруппы

Кроме того, в обновленные санкционные списки внесены сотрудники российской военной разведки, подразделения 29155, а также кибергруппы Cadet Blizzard. Отмечается, что они участвовали в кибератаках против правительственных организаций в Украине и были направлены на страны-члены ЕС и союзников НАТО с целью получения конфиденциальной информации и дестабилизации их политической ситуации.

Какие ограничения?

С сегодняшним решением ограничительные меры в связи с дестабилизирующей деятельностью России теперь применяются к 59 лицам и 17 организациям.

"Активы этих лиц заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физическим лицам также запрещено въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом", - рассказали в пресс-службе.

