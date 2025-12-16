Россия может перебросить войска к границам НАТО после завершения войны в Украине, - премьер Финляндии Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что даже после окончания войны в Украине Россия будет оставаться серьезной угрозой для европейской безопасности.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Очевидно, что они собираются перебросить свои военные силы к нашей границе и к балтийской границе", - заявил Орпо.

В связи с этим он призвал европейские страны проявить солидарность с государствами восточного фланга НАТО и увеличить финансирование обороны в прифронтовых регионах. Премьер также предупредил, что США постепенно сокращают свое военное присутствие в Европе, поэтому континент должен быть готов самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.

Орпо подчеркнул, что Финляндия сохраняет высокий уровень оборонной готовности, в частности поддерживает сеть бомбоубежищ, стратегические запасы критически важных ресурсов и систему подготовки населения, несмотря на экономические трудности.

Он также выразил обеспокоенность, что после возможного мирного соглашения некоторые страны ЕС могут уменьшить давление на Россию, что, по его словам, вызывает тревогу у государств на передовой. В этом контексте Орпо подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины и принятия решительных решений на будущем саммите ЕС.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее. Он отметил, что провел "долгий разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов.

Трамп отметил, что это были очень долгие и очень хорошие разговоры.

