Россия может перебросить войска к границам НАТО после завершения войны в Украине, - премьер Финляндии Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что даже после окончания войны в Украине Россия будет оставаться серьезной угрозой для европейской безопасности.
Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что они собираются перебросить свои военные силы к нашей границе и к балтийской границе", - заявил Орпо.
В связи с этим он призвал европейские страны проявить солидарность с государствами восточного фланга НАТО и увеличить финансирование обороны в прифронтовых регионах. Премьер также предупредил, что США постепенно сокращают свое военное присутствие в Европе, поэтому континент должен быть готов самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.
Орпо подчеркнул, что Финляндия сохраняет высокий уровень оборонной готовности, в частности поддерживает сеть бомбоубежищ, стратегические запасы критически важных ресурсов и систему подготовки населения, несмотря на экономические трудности.
Он также выразил обеспокоенность, что после возможного мирного соглашения некоторые страны ЕС могут уменьшить давление на Россию, что, по его словам, вызывает тревогу у государств на передовой. В этом контексте Орпо подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины и принятия решительных решений на будущем саммите ЕС.
Что предшествовало?
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее. Он отметил, что провел "долгий разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов.
- Трамп отметил, что это были очень долгие и очень хорошие разговоры.
- рузкіе хочуть воєн і розширення
- їхня еліта цього хоче
- їхня економіка повністю на це робить
вони не можуть вийти із війни. В ній задіяні десятки міліонів
Орпо каже, що якщо війна закінчиться на території України, то вона почнеться на території країн ЄС.
ти проти того щоб на нашій території війна закінчилась, вірно? ти валантьор? чи зеублюдок прикоритний? чи ти з тцк?
х = не допустити військ біля Фінляндії.
Знайти х.