Россия может перебросить войска к границам НАТО после завершения войны в Украине, - премьер Финляндии Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что даже после окончания войны в Украине Россия будет оставаться серьезной угрозой для европейской безопасности.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что они собираются перебросить свои военные силы к нашей границе и к балтийской границе", - заявил Орпо.

В связи с этим он призвал европейские страны проявить солидарность с государствами восточного фланга НАТО и увеличить финансирование обороны в прифронтовых регионах. Премьер также предупредил, что США постепенно сокращают свое военное присутствие в Европе, поэтому континент должен быть готов самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.

Орпо подчеркнул, что Финляндия сохраняет высокий уровень оборонной готовности, в частности поддерживает сеть бомбоубежищ, стратегические запасы критически важных ресурсов и систему подготовки населения, несмотря на экономические трудности.

Он также выразил обеспокоенность, что после возможного мирного соглашения некоторые страны ЕС могут уменьшить давление на Россию, что, по его словам, вызывает тревогу у государств на передовой. В этом контексте Орпо подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины и принятия решительных решений на будущем саммите ЕС.

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее. Он отметил, что провел "долгий разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов.
  • Трамп отметил, что это были очень долгие и очень хорошие разговоры.

+4
Який турботливий Орпо - шоб війна не закінчувалась
16.12.2025 12:12 Ответить
+3
війна не закінчиться. де саме? на чиїй території не закінчиться?

Орпо каже, що якщо війна закінчиться на території України, то вона почнеться на території країн ЄС.

ти проти того щоб на нашій території війна закінчилась, вірно? ти валантьор? чи зеублюдок прикоритний? чи ти з тцк?
16.12.2025 12:26 Ответить
+2
Завершення війни в Україні = війська біля Фінляндії
х = не допустити військ біля Фінляндії.

Знайти х.
16.12.2025 12:19 Ответить
Який турботливий Орпо - шоб війна не закінчувалась
16.12.2025 12:12 Ответить
Це маніпуляшка. ВІЙНА НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ. ТЕ що ви хочете - зверніть в трубочку і закуріть,

- рузкіе хочуть воєн і розширення
- їхня еліта цього хоче
- їхня економіка повністю на це робить

вони не можуть вийти із війни. В ній задіяні десятки міліонів
16.12.2025 12:16 Ответить
війна не закінчиться. де саме? на чиїй території не закінчиться?

Орпо каже, що якщо війна закінчиться на території України, то вона почнеться на території країн ЄС.

ти проти того щоб на нашій території війна закінчилась, вірно? ти валантьор? чи зеублюдок прикоритний? чи ти з тцк?
16.12.2025 12:26 Ответить
Хай перекидують відразу в Угорщину - видно вони не бояться, в Словаччину теж - видно будуть вітати дрони квітами
16.12.2025 12:15 Ответить
Завершення війни в Україні = війська біля Фінляндії
х = не допустити військ біля Фінляндії.

Знайти х.
16.12.2025 12:19 Ответить
Х вже все НАТО знайшло. "Росія не має перемогти, Україна не має програти."
16.12.2025 12:23 Ответить
Шо то значить розумні люди.
16.12.2025 12:26 Ответить
Рано чи пізно у України закінчаться люди і рано чи пізно раша у якої більше людей чим у нас покладе око на країни Балтії, це неминуче і якщо європейські імпотенти збираються відсидітися за трупами українців то в них точно не вийде, ніякі гроші не допоможуть коли їх на місці гнидотна зелена влада розкрадає, це повторення подій перед початком другої світової війни..історія європейських куколдів нічому не вчить..
16.12.2025 12:32 Ответить
Краще ж коли пізно, аніж рано, правда? А до того часу може і путіни, патрушеви, мєдвєдєви скопитяться і будуть собі далі бізнес ез южал вести.
16.12.2025 12:38 Ответить
Чому не вчить? Більшість європейських країн більш-менш спокійно (як для масштабів світової війни) пережили ті 5 років, дочекалися американців (комусь пощастило менше і дочекалися совітів, але все ж), та й продовжили жити життя.
16.12.2025 12:39 Ответить
Он воно що. Ніззя україні припиняти війну, бо тоді він зможе загрожувати якійсь Естонії/Латвії/Фінляндії.
16.12.2025 12:21 Ответить
Ми поспівчуваємо. Особисто,як виживу буду стурбований щоранку
16.12.2025 12:24 Ответить
НАТО просто сцить і сре від цьої думки про це, ось такі вони боягузливі куколди у яких ******* військова техніка, при першому шухері покидають свої ф22 в порозбігаються по норам, боягузливі імпотенти!
16.12.2025 12:29 Ответить
Що фіни бояться повторення 30 листопада 1939 року ?
16.12.2025 12:34 Ответить
Навіть не знаю що тепер буде робити європейська частина НАТО. Мабуть, прагнути якнайскорішого миру в Україні і все для цього робити, правда?
16.12.2025 12:50 Ответить
 
 