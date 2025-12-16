РУС
Завершение войны до Рождества маловероятно. - Туск

Туск о мирных переговорах: Россия не серьезно заинтересована

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Россия не заинтересована в прекращении огня, поэтому завершение войны до Рождества представляется маловероятным.

"Россияне, вероятно, не серьезно заинтересованы в мирных переговорах или прекращении огня на данном этапе. Поэтому нам нужно еще большее давление и демонстрация того, что мы, как Запад, действительно не позволим себя разделить. И тогда эти переговоры могли бы приобрести более конкретную форму. Но до Рождества это кажется мне очень маловероятным", – говорит он.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее. Он отметил, что провел "долгий разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов.

Трамп отметил, что это были очень долгие и очень хорошие разговоры.

Туск Дональд (849) война в Украине (7235)
точно, кацапію так швидко не розвалити
16.12.2025 08:57 Ответить
Та ви що кажите, дійсно, коли всі перемовини і потужні позиції десь там під ковдрою. Сам пью сам гуляю, завтра раша скаже нафік, і знову з обідами, обговореннями, обіймашками все по новій.
16.12.2025 08:57 Ответить
😁 Звичайно! Скільки б не завершували війну Зєлєнскій і Трамп, вона триватиме, доки цього хоче пуцин. Проблема в тому, що зараз навіть його бажання (якого насправді нема) не здатне завершити війну до Різдва.
16.12.2025 08:58 Ответить
Вот це він сказанув !
16.12.2025 09:02 Ответить
Вану! Нічого собі! Та він просто геній!
16.12.2025 09:03 Ответить
Будете брати кацапів за горло?
16.12.2025 09:07 Ответить
Війна не закінчиться ніколи

- США союзники РФ
- в ЕС нема волі
- у нас ресурсів
- а РФ чхала на донбас - це просто перший крок, далі почнуть давити мов - "а тепер дорогуші треба ще херсонську і запорізьку вам шкода чи що?"
16.12.2025 09:11 Ответить
Без жодного сумніву...підводних човнів ще надто багато
16.12.2025 09:35 Ответить
Гідрант сцить перемовлятися з путіним, тож дійсно , завершення чекати нічого.
16.12.2025 09:56 Ответить
 
 