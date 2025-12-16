Завершение войны до Рождества маловероятно. - Туск
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Россия не заинтересована в прекращении огня, поэтому завершение войны до Рождества представляется маловероятным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet.
"Россияне, вероятно, не серьезно заинтересованы в мирных переговорах или прекращении огня на данном этапе. Поэтому нам нужно еще большее давление и демонстрация того, что мы, как Запад, действительно не позволим себя разделить. И тогда эти переговоры могли бы приобрести более конкретную форму. Но до Рождества это кажется мне очень маловероятным", – говорит он.
Что предшествовало?
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее. Он отметил, что провел "долгий разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов.
Трамп отметил, что это были очень долгие и очень хорошие разговоры.
- США союзники РФ
- в ЕС нема волі
- у нас ресурсів
- а РФ чхала на донбас - це просто перший крок, далі почнуть давити мов - "а тепер дорогуші треба ще херсонську і запорізьку вам шкода чи що?"