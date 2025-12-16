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Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
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Завершення війни до Різдва малоймовірне, - Туск

Туск про мирні переговори: Росія не серйозно зацікавлена

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні вогню, тож завершення війни до Різдва видається малоймовірним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Onet.

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"Росіяни, ймовірно, не серйозно зацікавлені в мирних переговорах або припиненні вогню на даному етапі. Тому нам потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що ми, як Захід, дійсно не дозволимо себе розділити. І тоді ці переговори могли б набути більш конкретної форми. Але до Різдва це здається мені дуже малоймовірним", – каже він.

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Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше. Він зазначив, що мав "довгу розмову" з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Італії, НАТО, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів.

Трамп зазначив, що то були дуже довгі та дуже хороші розмови.

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Автор: 

Туск Дональд (703) війна в Україні (8628)
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Топ коментарі
+5
😁 Звичайно! Скільки б не завершували війну Зєлєнскій і Трамп, вона триватиме, доки цього хоче пуцин. Проблема в тому, що зараз навіть його бажання (якого насправді нема) не здатне завершити війну до Різдва.
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16.12.2025 08:58 Відповісти
+2
точно, кацапію так швидко не розвалити
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16.12.2025 08:57 Відповісти
+1
Вану! Нічого собі! Та він просто геній!
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16.12.2025 09:03 Відповісти

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