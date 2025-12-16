Завершення війни до Різдва малоймовірне, - Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні вогню, тож завершення війни до Різдва видається малоймовірним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Onet.
"Росіяни, ймовірно, не серйозно зацікавлені в мирних переговорах або припиненні вогню на даному етапі. Тому нам потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що ми, як Захід, дійсно не дозволимо себе розділити. І тоді ці переговори могли б набути більш конкретної форми. Але до Різдва це здається мені дуже малоймовірним", – каже він.
Що передувало?
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше. Він зазначив, що мав "довгу розмову" з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Італії, НАТО, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів.
Трамп зазначив, що то були дуже довгі та дуже хороші розмови.
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