Війна РФ проти України має символічно завершитись 24 лютого, - Бабіш

Новий прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш вважає, що завершення війни Росії проти України до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого було б символічним і правильним кроком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням PAP.

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За словами Бабіша, лідери держав, залучені до мирних переговорів, мають визначити чітку мету - досягнення домовленостей про припинення війни та гарантії безпеки для всіх сторін.

"Було б добре, якби панове Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Володимир Зеленський і Володимир Путін домовилися про перемир’я і поставили собі за мету, щоб у цю сумну річницю агресії Путіна проти України війна була завершена", - заявив чеський прем’єр.

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Він наголосив, що сторони мають почати говорити про мир, а не лише про війну, яка триває у повномасштабному форматі з 2022 року.

Бабіш також підтвердив підтримку подальшої гуманітарної допомоги Україні через Європейський Союз. Окремо він згадав підготовку до засідання Європейської Ради та дискусії щодо заморожування і можливої конфіскації російських активів, які наразі обговорюються за участі, зокрема, прем’єр-міністрів Італії, Бельгії та Болгарії.

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