Президент Чехії Павел призначив новий уряд на чолі з Бабішем
Президент Чехії Петр Павел призначив членів уряду нового прем'єр-міністра Андрея Бабіша.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Radio Prague International.
Що відомо?
Бабіш сьогодні представить міністрів на їхніх посадах. Заступниками нового прем'єра будуть Карел Гавлічек, Алена Шиллерова від ANO, Петр Мацінка від "Автомобілістів" та Яромір Зуна від SPD.
ANO матиме вісім місць в уряді, крім прем'єра, SPD - трьох міністрів, а "Автомобілісти" - чотирьох.
Пізніше Бабіш зустрінеться із Петром Фіалою, який передасть йому 80-сторінковий звіт прем'єра про стан Чехії, в якому будуть підсумки результати роботи його уряду.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у жовтні на парламентських виборах у Чехії перемогла партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.
- Він неодноразово заявляв про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
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