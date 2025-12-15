Президент Чехії Павел призначив новий уряд на чолі з Бабішем

Президент Чехії Петр Павел призначив членів уряду нового прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Radio Prague International.

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Що відомо?

Бабіш сьогодні представить міністрів на їхніх посадах. Заступниками нового прем'єра будуть Карел Гавлічек, Алена Шиллерова від ANO, Петр Мацінка від "Автомобілістів" та Яромір Зуна від SPD.

ANO матиме вісім місць в уряді, крім прем'єра, SPD - трьох міністрів, а "Автомобілісти" - чотирьох.

Пізніше Бабіш зустрінеться із Петром Фіалою, який передасть йому 80-сторінковий звіт прем'єра про стан Чехії, в якому будуть підсумки результати роботи його уряду.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у жовтні на парламентських виборах у Чехії перемогла партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Він неодноразово заявляв про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

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