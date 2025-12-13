Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України. Наша скарбниця порожня, - Бабіш
Новий премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що на не готовий фінансувати Україну коштом власних громадян.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
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"Ми також погодилися з прем'єр-міністром Бельгії, що Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України. Наші скарбниці порожні, і нам потрібна кожна крона, яку ми маємо, для наших громадян", - заявив Бабіш.
Він додав, що у Чехії "немає грошей для інших держав": "Ми їй [Україні] нічого гарантувати не будемо і не будемо туди направляти гроші".
Новий уряд Чехії
- Бабіш також підтвердив, що в понеділок, 15 грудня, буде призначено новий уряд, і він стане "повноцінним прем'єр-міністром".
Топ коментарі
+28 Ivan Sviridonov
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+25 Pan Kotskyi
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+19 Gary Grant
показати весь коментар13.12.2025 14:33 Відповісти Посилання
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