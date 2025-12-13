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Новини Допомога Україні від Чехії Ставлення чехів до війни в Україні
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Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України. Наша скарбниця порожня, - Бабіш

бабіш

Новий премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що на не готовий фінансувати Україну коштом власних громадян.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Допомога Україні

"Ми також погодилися з прем'єр-міністром Бельгії, що Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України. Наші скарбниці порожні, і нам потрібна кожна крона, яку ми маємо, для наших громадян", - заявив Бабіш.

Він додав, що у Чехії "немає грошей для інших держав": "Ми їй [Україні] нічого гарантувати не будемо і не будемо туди направляти гроші".

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Новий уряд Чехії

  • Бабіш також підтвердив, що в понеділок, 15 грудня, буде призначено новий уряд, і він стане "повноцінним прем'єр-міністром".

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Автор: 

допомога (9233) Чехія (1842) Бабіш Андрей (81)
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Топ коментарі
+28
Там достатньо почитати біографію. Батько - один з функціонерів ЧССР. Мама - працювала в Інституті марксизму-ленінізму. Сам він - секретар комітету комсомолу, потім комуніст. Постійні закордонні відрядження (хто з соціалістичних країн їздив працювати за кордон без погодження зі своїми спецслужбами?, будучи торговим представником, мав дипломатичний паспорт)....
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13.12.2025 14:34 Відповісти
+25
Бабіш готовий фінансувати московію. Без огляду на стан їхньої скарбниці.
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13.12.2025 14:33 Відповісти
+19
Чергове мудло діряве. Кого взагалі обирають в оцих бувших вассалів совка? Засумували без кацапських танків? Ідіоти.
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13.12.2025 14:33 Відповісти

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