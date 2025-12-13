Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України. Наша скарбниця порожня, - Бабіш

Новий премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що на не готовий фінансувати Україну коштом власних громадян.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога Україні

"Ми також погодилися з прем'єр-міністром Бельгії, що Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України. Наші скарбниці порожні, і нам потрібна кожна крона, яку ми маємо, для наших громадян", - заявив Бабіш.

Він додав, що у Чехії "немає грошей для інших держав": "Ми їй [Україні] нічого гарантувати не будемо і не будемо туди направляти гроші".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України зараз - не лише гарантії безпеки в майбутньому, але й економічні можливості, - Павел

Новий уряд Чехії

Бабіш також підтвердив, що в понеділок, 15 грудня, буде призначено новий уряд, і він стане "повноцінним прем'єр-міністром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий уряд Чехії планує скасувати військову допомогу Україні, - Politico