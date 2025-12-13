РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10066 посетителей онлайн
Новости Помощь Украины от Чехии Отношение чехов к войне в Украине
1 686 33

Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины. Наша казна пуста, - Бабиш

бабіш

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не готов финансировать Украину за счет собственных граждан.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Помощь Украине

"Мы также согласились с премьер-министром Бельгии, что Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наши казны пусты, и нам нужна каждая крона, которую мы имеем, для наших граждан", - заявил Бабиш.

Он добавил, что в Чехии "нет денег для других государств": "Мы ей [Украине] ничего гарантировать не будем и не будем туда направлять деньги".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины сейчас - не только гарантии безопасности в будущем, но и экономические возможности, - Павел

Новое правительство Чехии

  • Бабиш также подтвердил, что в понедельник, 15 декабря, будет назначено новое правительство, и он станет "полноценным премьер-министром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новое правительство Чехии планирует отменить военную помощь Украине, - Politico

Автор: 

помощь (8253) Чехия (1848) Бабиш Андрей (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Чергове мудло діряве. Кого взагалі обирають в оцих бувших вассалів совка? Засумували без кацапських танків? Ідіоти.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:33 Ответить
+11
Бабіш готовий фінансувати московію. Без огляду на стан їхньої скарбниці.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:33 Ответить
+11
Там достатньо почитати біографію. Батько - один з функціонерів ЧССР. Мама - працювала в Інституті марксизму-ленінізму. Сам він - секретар комітету комсомолу, потім комуніст. Постійні закордонні відрядження (хто з соціалістичних країн їздив працювати за кордон без погодження зі своїми спецслужбами?, будучи торговим представником, мав дипломатичний паспорт)....
показать весь комментарий
13.12.2025 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да ну да. Так у всіх порожня - бо все ЕС живе НАЙШИКАРНІШЕ НА ПЛАНЕТІ - навіть у США живуть гірше в основному. Саме туди і тратиться все.

Але ми теж попадали у пастку "якщо витрачати на армію то не буде на соціалку" - і в висновку багато міста донбаса які були багатші за всі інші області - В РУЇХАХ. Власники квартир вбиті, а від міст не лишилось нічого
показать весь комментарий
13.12.2025 14:32 Ответить
Ніхто не хоче спонсувати друзів зеленського, халепа прямо.
показать весь комментарий
13.12.2025 15:27 Ответить
Бабіш готовий фінансувати московію. Без огляду на стан їхньої скарбниці.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:33 Ответить
Вже 4 країни ЄС з дегенератами-керовниками..
показать весь комментарий
13.12.2025 14:41 Ответить
Чергове мудло діряве. Кого взагалі обирають в оцих бувших вассалів совка? Засумували без кацапських танків? Ідіоти.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:33 Ответить
Так ти теж чергове мудло діряве, наголосував щур сцикливий - тепер їж своє лайно
показать весь комментарий
13.12.2025 14:52 Ответить
До Чехії питань мінімум, вона не гарант нашої безпеки, на відміну від декого.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:33 Ответить
Там достатньо почитати біографію. Батько - один з функціонерів ЧССР. Мама - працювала в Інституті марксизму-ленінізму. Сам він - секретар комітету комсомолу, потім комуніст. Постійні закордонні відрядження (хто з соціалістичних країн їздив працювати за кордон без погодження зі своїми спецслужбами?, будучи торговим представником, мав дипломатичний паспорт)....
показать весь комментарий
13.12.2025 14:34 Ответить
Президент України тупий нарік-дебіл-зрадник,вища освіта куплена
показать весь комментарий
13.12.2025 14:41 Ответить
Шарік, пишаєшся?
показать весь комментарий
13.12.2025 14:42 Ответить
Куплена, не куплена. Але на відміну від багатьох - президентом став..... У деяких по кілька дипломів, але далі кіоску на ринку влаштуватися не вдається......
показать весь комментарий
13.12.2025 14:46 Ответить
не став,а поставили не без допомоги мудрого наріту.Нарік-дебіл-зрадник і крапка
показать весь комментарий
13.12.2025 14:49 Ответить
ти ж за нього галочку поставив ?Дякую
показать весь комментарий
13.12.2025 14:50 Ответить
Припливли - Бабіш - чехи ж вибрали цього неадеквата - який свої лярди підняв із західної допомоги
показать весь комментарий
13.12.2025 14:35 Ответить
А чехи должны были выбрать того,кто их оставит без штанов,но будет кому-то помогать?Причем помощь то безответная. Сейчас многие сагрятся, но эти же действия логичны.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:43 Ответить
Шо ти мелеш, дурепо? Всі ці підкацапні "крєпкі хозяйствєнніки" типу Орбана, Фіцо і цього Бабіша свої країни на плаву тримають за німецькі гроші по лінії ЄС, в той час як особисто підгодовуються у вашого пуйла.
В Штатах рік тому обрали подібного популіста-дебіла, а зараз не знають як від нього здихатись. Те ж саме буде і з чехами.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:56 Ответить
Ок. Дак с каких денег должны помогать? С тех,с которых страны на плаву тримають или из личных?
показать весь комментарий
13.12.2025 15:04 Ответить
Действия логичны , но он то помнит советское вторжение и репрессии. Помнит советские танки в Праге . И как здравомыслящий президент не может надеется , ч то за чехов придут умирать американцы или немцы при следующем русском вторжении. Бросить барьер (Украину) на самовыживание это минимум нелогично или просто глупо.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:56 Ответить
Я пропустила,а кацапы и на Чехию собирались?Или они уже шли на неё через Украину?
показать весь комментарий
13.12.2025 15:02 Ответить
ОКУПАЦІЯ СУДЕТ "ЛОГИЧНА" ??за ******** і помагати Чехії не потрібно було(за ********) ОСКІЛЬКИ ВСІ ХТО ДОПОМАГАЛИ ЗАЛИШИЛИСЯ "БЕЗ ШТАНОВ ???
показать весь комментарий
13.12.2025 15:09 Ответить
в ЄС прибуло нового орбана-фіцо
показать весь комментарий
13.12.2025 14:39 Ответить
Дело не только в Бабише. После отказа США фон дер Ляйен буквально сказала "Европа не будет платить одна". Поэтому взялись за кацапские гроши. Они не саудовские шейхи, у всех когда-то кончаются деньги.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:42 Ответить
Тим більше "Дружба" має бути перекритою, і негайно.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:49 Ответить
А наша була б повною, якби не зеленський зі своїми міндічами!
показать весь комментарий
13.12.2025 14:50 Ответить
Всі східняки в Європі таки совкові мудаки в московській упряжці.
показать весь комментарий
13.12.2025 15:01 Ответить
Це він промацьковський?
показать весь комментарий
13.12.2025 15:02 Ответить
Как только пришли к власти, так казна сразу стала пустой.
Вы чешские зеленые?
показать весь комментарий
13.12.2025 15:04 Ответить
К чехам как и к прибалтам вопросов минимум. Страны небольшие, с относительно скромным бюджетом. Тут показательна сама динамика. Никто не будет финансировать чужую войну, тем более бесконечно. Во Франции и Германии тоже рано или поздно придут к тому же. Деньги там есть, но никто не будет резать свой бюджет и топит свой же рейтинг финансирую другую страну, а не своих граждан.
показать весь комментарий
13.12.2025 15:09 Ответить
Ще одна країна із перманентною відсутністю державності 🤡😂
показать весь комментарий
13.12.2025 15:10 Ответить
Цікаві люди місцеві коментатори. Вже чеський прем"єр у них винен, що не хоче віддавати гроші своїх громадян міндічам на розграбування...
показать весь комментарий
13.12.2025 15:15 Ответить
Чого ж грошима? - Павел снарядами допомагав - 1.8 млн снарядів
показать весь комментарий
13.12.2025 15:23 Ответить
миндич это Потужность !!!! У чехов ее нет))
А еще Паляницы будут

И Пекло..
И Долгий нептун... И Громкий звеЗЕдюн...
показать весь комментарий
13.12.2025 15:25 Ответить
Это чудо было вообще, что четвертый год продержались со страной в которой:
нет Президента
нет дипломатии
нет вменяемой власти как системы вообще
И пришел закономерный итог - враг достигает части своих целей ( сворачивание помощи Запада )
А на стороне Украины - полное ЗЕро... Карт нет как говорит остап бендер
показать весь комментарий
13.12.2025 15:23 Ответить
 
 