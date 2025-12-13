Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины. Наша казна пуста, - Бабиш

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не готов финансировать Украину за счет собственных граждан.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Помощь Украине

"Мы также согласились с премьер-министром Бельгии, что Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наши казны пусты, и нам нужна каждая крона, которую мы имеем, для наших граждан", - заявил Бабиш.

Он добавил, что в Чехии "нет денег для других государств": "Мы ей [Украине] ничего гарантировать не будем и не будем туда направлять деньги".

Новое правительство Чехии

Бабиш также подтвердил, что в понедельник, 15 декабря, будет назначено новое правительство, и он станет "полноценным премьер-министром".

