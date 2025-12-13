Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины. Наша казна пуста, - Бабиш
Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не готов финансировать Украину за счет собственных граждан.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Помощь Украине
"Мы также согласились с премьер-министром Бельгии, что Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наши казны пусты, и нам нужна каждая крона, которую мы имеем, для наших граждан", - заявил Бабиш.
Он добавил, что в Чехии "нет денег для других государств": "Мы ей [Украине] ничего гарантировать не будем и не будем туда направлять деньги".
Новое правительство Чехии
- Бабиш также подтвердил, что в понедельник, 15 декабря, будет назначено новое правительство, и он станет "полноценным премьер-министром".
Але ми теж попадали у пастку "якщо витрачати на армію то не буде на соціалку" - і в висновку багато міста донбаса які були багатші за всі інші області - В РУЇХАХ. Власники квартир вбиті, а від міст не лишилось нічого
В Штатах рік тому обрали подібного популіста-дебіла, а зараз не знають як від нього здихатись. Те ж саме буде і з чехами.
Вы чешские зеленые?
А еще Паляницы будут
И Пекло..
И Долгий нептун... И Громкий звеЗЕдюн...
нет Президента
нет дипломатии
нет вменяемой власти как системы вообще
И пришел закономерный итог - враг достигает части своих целей ( сворачивание помощи Запада )
А на стороне Украины - полное ЗЕро... Карт нет как говорит остап бендер