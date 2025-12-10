Поддержка Украины сейчас - не только гарантии безопасности в будущем, но и экономические возможности, - Павел
Чешский президент Петр Павел убежден, что Чехия должна продолжать поддерживать Украину, ведь это, среди прочего, создаст экономические возможности в будущем.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет ČTK.
Почему важна поддержка Украины?
Так, Павел отмечает, что поддержка Украины со стороны Чехии важна, "даже если отбросить солидарность, защиту принципов и ценностей, и посмотреть на это только с прагматической точки зрения".
"Ведь тем самым мы закроем дверь для возможного дальнейшего сотрудничества в восстановлении Украины, которое рано или поздно наступит", – сказал он.
"Поэтому даже те, кто не настроен на то, что стране, подвергшейся нападению, нужно помогать, должны смотреть на это так, что поддержка Украины в сфере безопасности повышает и нашу безопасность в будущем, а кроме того, может быть довольно важной экономической возможностью", – отметил президент Чехии.
Павел добавил, что поддержка Украины сейчас "означает для нас не только гарантии безопасности в будущем, но и экономические возможности".
Отмечается, что о необходимости пересмотреть поддержку Украины со стороны Чехии говорят партии, формирующие будущую правительственную коалицию.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Чехия, которая до сих пор была одной из самых преданных союзников Украины, может уменьшить свою поддержку Киеву под руководством нового правительства, которое формирует вероятный премьер-министр Андрей Бабиш.
- Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром после того, как лидер партии ANO решил конфликт интересов. Он неоднократно заявлял о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а як рудий завтра все це нато пошле і піде добивати індeйців?
яка така ваша плана, чи умилися і забули?