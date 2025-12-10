Підтримка України зараз - не лише гарантії безпеки в майбутньому, але й економічні можливості, - Павел

Чеський президент Петр Павел переконаний, що Чехія має продовжувати підтримувати Україну, адже це, серед іншого, створить економічні можливості в майбутньому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише ČTK.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чому важлива підтримка України?

Так, Павел зазначає, що підтримка України з боку Чехії важлива, "навіть якщо відкинути солідарність, захист принципів і цінностей, і подивитися на це лише з прагматичної точки зору".

"Адже тим самим ми закриємо двері для можливої подальшої співпраці у відновленні України, яке рано чи пізно настане", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходи Чехії від допомоги Україні перевищили витрати на понад $500 мільйонів

"Тому навіть ті, хто не налаштовані на те, що країні, яка зазнала нападу, потрібно допомагати, повинні дивитися на це так, що безпекова підтримка України підвищує і нашу безпеку в майбутньому, а крім того, може бути доволі важливою економічною можливістю", – зауважив президент Чехії.

Павел додав, що підтримка України зараз "означає для нас не тільки гарантії безпеки в майбутньому, але й економічні можливості".

Зазначається, що про необхідність переглянути підтримку України з боку Чехії говорять партії, що формують майбутню урядову коаліцію.

Також читайте: У Чехії стартувала національна кампанія зі збору коштів на дрони-перехоплювачі для України

Що передувало?