Підтримка України зараз - не лише гарантії безпеки в майбутньому, але й економічні можливості, - Павел
Чеський президент Петр Павел переконаний, що Чехія має продовжувати підтримувати Україну, адже це, серед іншого, створить економічні можливості в майбутньому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише ČTK.
Чому важлива підтримка України?
Так, Павел зазначає, що підтримка України з боку Чехії важлива, "навіть якщо відкинути солідарність, захист принципів і цінностей, і подивитися на це лише з прагматичної точки зору".
"Адже тим самим ми закриємо двері для можливої подальшої співпраці у відновленні України, яке рано чи пізно настане", – сказав він.
"Тому навіть ті, хто не налаштовані на те, що країні, яка зазнала нападу, потрібно допомагати, повинні дивитися на це так, що безпекова підтримка України підвищує і нашу безпеку в майбутньому, а крім того, може бути доволі важливою економічною можливістю", – зауважив президент Чехії.
Павел додав, що підтримка України зараз "означає для нас не тільки гарантії безпеки в майбутньому, але й економічні можливості".
Зазначається, що про необхідність переглянути підтримку України з боку Чехії говорять партії, що формують майбутню урядову коаліцію.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Чехія, яка досі була однією з найвідданіших союзниць України, може зменшити свою підтримку Києву під керівництвом нового уряду, який формує ймовірний прем'єр-міністр Андрій Бабіш.
- Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша прем’єр-міністром після того, як лідер партії ANO вирішив конфлікт інтересів. Він неодноразово заявляв про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
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