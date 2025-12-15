Президент Чехии Павел назначил новое правительство во главе с Бабишем

Президент Чехии Петр Павел назначил членов правительства нового премьер-министра Андрея Бабиша.

Что известно

Бабиш сегодня представит министров на их должностях. Заместителями нового премьера будут Карел Гавличек, Алена Шиллерова от ANO, Петр Мацинка от "Автомобилистов" и Яромир Зуна от SPD.

ANO будет иметь восемь мест в правительстве, кроме премьера, SPD - трех министров, а "Автомобилисты" - четырех.

Позже Бабиш встретится с Петром Фиалой, который передаст ему 80-страничный отчет премьера о состоянии Чехии, в котором будут подведены итоги работы его правительства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в октябре на парламентских выборах в Чехии победила партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Он неоднократно заявлял о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

