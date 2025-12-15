Президент Чехии Павел назначил новое правительство во главе с Бабишем
Президент Чехии Петр Павел назначил членов правительства нового премьер-министра Андрея Бабиша.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Radio Prague International.
Что известно
Бабиш сегодня представит министров на их должностях. Заместителями нового премьера будут Карел Гавличек, Алена Шиллерова от ANO, Петр Мацинка от "Автомобилистов" и Яромир Зуна от SPD.
ANO будет иметь восемь мест в правительстве, кроме премьера, SPD - трех министров, а "Автомобилисты" - четырех.
Позже Бабиш встретится с Петром Фиалой, который передаст ему 80-страничный отчет премьера о состоянии Чехии, в котором будут подведены итоги работы его правительства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в октябре на парламентских выборах в Чехии победила партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.
- Он неоднократно заявлял о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
