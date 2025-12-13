Чехия поставила Украине обещанные 1,8 млн артиллерийских боеприпасов, - Павел
Президент Чехии Петр Павел заявил о том, что цель в рамках "снарядной инициативы" по поставкам Украине крупнокалиберных боеприпасов выполнена.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Выполнение обещания
Павел заявил, что обещал в 2025 году поставить 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов защитникам Украины.
"Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн - в рамках чешской инициативы.
- Бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
- Чешский лидер Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в 2025 году Украина получит 1,8 миллиона артиллерийских снарядов в рамках "Чешской инициативы".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо у зеленського з оточенням в Урядовому кварталі, ні грошей, ні часу, ні бажання не було на це, ще з 2019 року!