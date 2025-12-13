РУС
Чехия поставила Украине обещанные 1,8 млн артиллерийских боеприпасов, - Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил о том, что цель в рамках "снарядной инициативы" по поставкам Украине крупнокалиберных боеприпасов выполнена.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Выполнение обещания

Павел заявил, что обещал в 2025 году поставить 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов защитникам Украины.

"Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель", - добавил он.

Что предшествовало?

Генерал Павел - приклад європейськоги державного мужа. Честь.
13.12.2025 09:23 Ответить
Да! Это новость! Не собираются сделать. А сделали!
13.12.2025 09:41 Ответить
от, що значить сказали - зробили, не те, що інші.
13.12.2025 10:45 Ответить
Дякуємо за дієву допомогу Чехію і Західних Партнерів!,
Бо у зеленського з оточенням в Урядовому кварталі, ні грошей, ні часу, ні бажання не було на це, ще з 2019 року!
13.12.2025 10:46 Ответить
 
 