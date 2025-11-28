Украина и Чехия обсудили "снарядную инициативу": сроки поставок и имеющиеся объемы
Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу с директором Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии Алешем Витечкой.
Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Стороны сосредоточились на вопросах реализации "снарядной инициативы "для Украины. Делегации обсудили сроки поставок и имеющиеся объемы боеприпасов по наиболее приоритетным номенклатурам.
Боев поблагодарил Чехию за последовательную поддержку в обеспечении Украины артиллерийскими снарядами.
"Наш приоритет – получение боеприпасов повышенной дальности, которые дают украинским воинам преимущество на поле боя. Чехия играет чрезвычайно важную роль в инициативе, которая гарантирует стабильные поставки снарядов для Сил обороны", – подчеркнул он.
Чешская сторона также проинформировала о деталях предоставления поддержки в области безопасности и состоянии контрактов на поставку боеприпасов.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн – в рамках чешской инициативы.
- Бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
- Чешский лидер Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в 2025 году Украина получит 1,8 миллиона артиллерийских снарядов в рамках "Чешской инициативы".
