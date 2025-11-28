Украина и Чехия обсудили "снарядную инициативу": сроки поставок и имеющиеся объемы

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу с директором Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии Алешем Витечкой.

передает Цензор.НЕТ.

Стороны сосредоточились на вопросах реализации "снарядной инициативы "для Украины. Делегации обсудили сроки поставок и имеющиеся объемы боеприпасов по наиболее приоритетным номенклатурам.

Боев поблагодарил Чехию за последовательную поддержку в обеспечении Украины артиллерийскими снарядами.

"Наш приоритет – получение боеприпасов повышенной дальности, которые дают украинским воинам преимущество на поле боя. Чехия играет чрезвычайно важную роль в инициативе, которая гарантирует стабильные поставки снарядов для Сил обороны", – подчеркнул он.

Чешская сторона также проинформировала о деталях предоставления поддержки в области безопасности и состоянии контрактов на поставку боеприпасов.

Что предшествовало?