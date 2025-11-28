Україна та Чехія обговорили "снарядну ініціативу": терміни поставок і наявні обсяги

Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч із директором Агентства міжурядового оборонного співробітництва Чехії Алешем Витечкою.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Сторони сфокусувалися на питаннях реалізації "снарядної ініціативи" для України. Делегації обговорили терміни поставок та наявні обсяги боєприпасів за найбільш пріоритетними номенклатурами.

Боєв подякував Чехії за послідовну підтримку у забезпеченні України артилерійськими снарядами.

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"Наш пріоритет – отримання боєприпасів підвищеної дальності, які дають українським воїнам перевагу на полі бою. Чехія відіграє надзвичайно важливу роль в ініціативі, що гарантує стабільні поставки снарядів для Сил оборони", – наголосив він.

Чеська сторона також поінформувала про деталі надання безпекової підтримки та стану контрактування боєприпасів.

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