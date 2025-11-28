Україна та Чехія обговорили "снарядну ініціативу": терміни поставок і наявні обсяги
Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч із директором Агентства міжурядового оборонного співробітництва Чехії Алешем Витечкою.
Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Сторони сфокусувалися на питаннях реалізації "снарядної ініціативи" для України. Делегації обговорили терміни поставок та наявні обсяги боєприпасів за найбільш пріоритетними номенклатурами.
Боєв подякував Чехії за послідовну підтримку у забезпеченні України артилерійськими снарядами.
"Наш пріоритет – отримання боєприпасів підвищеної дальності, які дають українським воїнам перевагу на полі бою. Чехія відіграє надзвичайно важливу роль в ініціативі, що гарантує стабільні поставки снарядів для Сил оборони", – наголосив він.
Чеська сторона також поінформувала про деталі надання безпекової підтримки та стану контрактування боєприпасів.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що цьогоріч Україна очікує отримати три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в межах чеської ініціативи.
- Колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
- Чеський лідер Петр Павел вважає, що згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні зашкодить насамперед самій Чехії.
- Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у 2025 році Україна отримає 1,8 мільйона артилерійських снарядів у межах "Чеської ініціативи".
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