УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
392 1

Україна та Чехія обговорили "снарядну ініціативу": терміни поставок і наявні обсяги

Україна та Чехія обговорили постачання снарядів

Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч із директором Агентства міжурядового оборонного співробітництва Чехії Алешем Витечкою.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сторони сфокусувалися на питаннях реалізації "снарядної ініціативи" для України. Делегації обговорили терміни поставок та наявні обсяги боєприпасів за найбільш пріоритетними номенклатурами.

Боєв подякував Чехії за послідовну підтримку у забезпеченні України артилерійськими снарядами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Павел обговорили "чеську ініціативу" щодо боєприпасів для України: Є також інші ідеї

"Наш пріоритет – отримання боєприпасів підвищеної дальності, які дають українським воїнам перевагу на полі бою. Чехія відіграє надзвичайно важливу роль в ініціативі, що гарантує стабільні поставки снарядів для Сил оборони", – наголосив він.

Чеська сторона також поінформувала про деталі надання безпекової підтримки та стану контрактування боєприпасів.

Також читайте: Результати виборів у Чехії не позначаться на ініціативі з постачання снарядів Україні, - заява ЄС

Що передувало?

Автор: 

боєприпаси (2417) Міноборони (7871) Чехія (1840)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб знову не повторилося, що якась чеська фірма, через якогось шмигаля не продала Україні ********** з моржею 1000%
показати весь коментар
28.11.2025 15:53 Відповісти
 
 