Зеленський та Павел обговорили "чеську ініціативу" щодо боєприпасів для України: Є також інші ідеї

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Чехії Петром Павелом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Чехія дуже підтримує Україну, наших людей від самого початку цієї повномасштабної війни. Цінуємо всю надану допомогу, і сьогодні обговорили її продовження.



Поінформував про російські удари по наших містах і громадах. Це сотні дронів щодня", - зазначив він.

Лідери обговорили чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів.

"Є також інші ідеї, які допоможуть посилити Україну й наш захист саме зараз. Домовилися, що наші команди все оперативно опрацюють. Дякую!"- підсумував Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ