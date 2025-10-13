РУС
Зеленский и Павел обсудили "чешскую инициативу" по боеприпасам для Украины: Есть также другие идеи

Зеленский и Павел провели беседу. О чем говорили?

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Чехии Петром Павелом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Чехия очень поддерживает Украину, наших людей с самого начала этой полномасштабной войны. Ценим всю оказанную помощь, и сегодня обсудили ее продолжение.

Проинформировал о российских ударах по нашим городам и громадам. Это сотни дронов ежедневно", - отметил он.

Лидеры обсудили чешскую инициативу по поставке артиллерийских снарядов.

"Есть также другие идеи, которые помогут усилить Украину и нашу защиту именно сейчас. Договорились, что наши команды все оперативно проработают. Спасибо!" - подытожил Зеленский.

