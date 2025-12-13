Чехія поставила Україні обіцяні 1,8 млн артилерійських боєприпасів, - Фіала (виправлено)

Чехія передала Україні 1,8 мільйона боєприпасів, які обіцяла поставити у 2025 році.

Про це прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, який завершує свою роботу на посаді, написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Виконання обіцянки

Фіала заявив, що обіцяв у 2025 році поставити 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів захисникам України.

"Я радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету", - додав він.

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Що передувало?

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