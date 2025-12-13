Чехія поставила Україні обіцяні 1,8 млн артилерійських боєприпасів, - Фіала (виправлено)
Чехія передала Україні 1,8 мільйона боєприпасів, які обіцяла поставити у 2025 році.
Про це прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, який завершує свою роботу на посаді, написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Виконання обіцянки
Фіала заявив, що обіцяв у 2025 році поставити 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів захисникам України.
"Я радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету", - додав він.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що цьогоріч Україна очікує отримати три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в межах чеської ініціативи.
- Колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
- Чеський лідер Петр Павел вважає, що згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні зашкодить насамперед самій Чехії.
- Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у 2025 році Україна отримає 1,8 мільйона артилерійських снарядів у межах "Чеської ініціативи".
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