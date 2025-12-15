РУС
Война РФ против Украины должна символически завершиться 24 февраля, - Бабиш

бабіш

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что завершение войны России против Украины к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля было бы символичным и правильным шагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

По словам Бабиша, лидеры государств, вовлеченные в мирные переговоры, должны определить четкую цель - достижение договоренностей о прекращении войны и гарантии безопасности для всех сторон.

"Было бы хорошо, если бы господа Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о перемирии и поставили себе цель, чтобы в эту печальную годовщину агрессии Путина против Украины война была завершена", - заявил чешский премьер.

Он подчеркнул, что стороны должны начать говорить о мире, а не только о войне, которая продолжается в полномасштабном формате с 2022 года.

Бабиш также подтвердил поддержку дальнейшей гуманитарной помощи Украине через Европейский Союз. Отдельно он упомянул подготовку к заседанию Европейского Совета и дискуссии о замораживании и возможной конфискации российских активов, которые в настоящее время обсуждаются с участием, в частности, премьер-министров Италии, Бельгии и Болгарии.

+20
Долбайоб
15.12.2025 16:03 Ответить
+15
Символічно, якби війна закінчилась не в дату, коли вона почалась, а а місці, звідки почалась!
15.12.2025 16:05 Ответить
+5
при тому не "символічний "долбайоб" , а по реальному житті такий є...
15.12.2025 16:29 Ответить
Долбайоб
15.12.2025 16:03 Ответить
Ти?
15.12.2025 16:17 Ответить
при тому не "символічний "долбайоб" , а по реальному житті такий є...
15.12.2025 16:29 Ответить
Символічно, якби війна закінчилась не в дату, коли вона почалась, а а місці, звідки почалась!
15.12.2025 16:05 Ответить
Хотілося б, щоб Ваше побажання відбулося не символічно, а по-справжньому. Символи і реальність - різні речі.
15.12.2025 16:10 Ответить
так и запишем - насрано !
15.12.2025 16:05 Ответить
Гитлера уже ублажали,теперь Путина ублажать хотят, но самое смешное в этом, что мы украинцы, нацисты и фашисты.
15.12.2025 16:06 Ответить
Нафіга "символічно"? По-справжньому не яиходить? 😏 Добре, хоч Бабіш ілюзій не будує.
15.12.2025 16:08 Ответить
Має! і шо ти для цього зробиш? - надавиш на Україну?
15.12.2025 16:08 Ответить
ХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХ - А чому не 23 чи 25го?) Блін ото циркачі
15.12.2025 16:10 Ответить
30 лютого ця війна закінчиться. Довбойоп.
Хто їх таких обирає?
15.12.2025 16:16 Ответить
Ще один деградант!
15.12.2025 16:16 Ответить
Піди та вдавися 24 лютого, ************ та співпрацівник кдб. Не символічно вдавися.
15.12.2025 16:18 Ответить
Звідки вони вилазять ці дегенерати....
15.12.2025 16:37 Ответить
Від демократії
15.12.2025 16:39 Ответить
Насмішив......
15.12.2025 16:41 Ответить
нах нам ваша символічність ?!!! русня хай виводить свой кагал з теріторії України , до себе в лаптестан !!!
15.12.2025 16:43 Ответить
Проговорився. Тільки символічно вона і може бути завершена, але не насправді.
15.12.2025 16:54 Ответить
А чьому не 8-9 травня,чи наприклад 20 квітня,7 жовтня.
15.12.2025 16:55 Ответить
В що граються всі ці світові маразматики? Світ летить у прірву нової світової війни і не видно ні одного лідера, який би пробудив сили добра та демократії.
15.12.2025 17:03 Ответить
 
 