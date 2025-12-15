Война РФ против Украины должна символически завершиться 24 февраля, - Бабиш

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что завершение войны России против Украины к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля было бы символичным и правильным шагом.

По словам Бабиша, лидеры государств, вовлеченные в мирные переговоры, должны определить четкую цель - достижение договоренностей о прекращении войны и гарантии безопасности для всех сторон.

"Было бы хорошо, если бы господа Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о перемирии и поставили себе цель, чтобы в эту печальную годовщину агрессии Путина против Украины война была завершена", - заявил чешский премьер.

Он подчеркнул, что стороны должны начать говорить о мире, а не только о войне, которая продолжается в полномасштабном формате с 2022 года.

Бабиш также подтвердил поддержку дальнейшей гуманитарной помощи Украине через Европейский Союз. Отдельно он упомянул подготовку к заседанию Европейского Совета и дискуссии о замораживании и возможной конфискации российских активов, которые в настоящее время обсуждаются с участием, в частности, премьер-министров Италии, Бельгии и Болгарии.

