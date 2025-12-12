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Кремль відкинув ідею про перемир’я для проведення референдуму в Україні щодо територій

пєсков

У Кремлі відкинули ідею перемирʼя для проведення референдуму в Україні щодо територіального питання, зокрема Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, слова речника Путіна Дмитра Пєскова цитує пропагандистське держагентство ТАСС.

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Реакція Кремля

За його словами, Росія "прагне миру, а не перемир'я".

"Перемир'я в Україні було б черговим обманом і "запудрюванням мізків", потрібен мир", - стверджує Пєсков.

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Можливість референдуму

Речник диктатора Путіна також додав, що Кремль відкидає ідею про перемирʼя на час проведення територіального референдуму в Україні.

"Якщо йдеться про те, щоб створити привід для вимоги про перемир'я, про перепочинок, про паузу на фронті, то це не пройде", - додав Пєсков.

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Що передувало

  • Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 11 грудня заявив, що територіальні питання, прописані в мирному плані США, має розв'язувати український народ — через вибори або референдум.
  • Водночас він наголосив, що зараз багато залежить від ситуації на фронті та можливостей українських військових, адже це "впливає на всю дипломатичну конструкцію".

Кремль відкинув ідею про перемир'я для проведення референдуму в Україні

Автор: 

кремль (573) Пєсков Дмитро (1874) територіальні претензії (79) перемир’я (1068) війна в Україні (8596)
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Топ коментарі
+12
Зелений дятел через "референдум" любу херню легалізує і з перекладе відповідальність з себе на нарід
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12.12.2025 18:28 Відповісти
+11
Дивно - раніше про "нужен мір" кацапи не верещали ... Отже - там дійсно все не весело і Тромб дійсно зараз з усіх сил намагається врятувати рашку від скорого краху !
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12.12.2025 18:27 Відповісти
+7
Повертайся. Досить уже на поляків горбатитися. Згадай що ти українець.
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12.12.2025 18:46 Відповісти

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