Кремль відкинув ідею про перемир’я для проведення референдуму в Україні щодо територій

У Кремлі відкинули ідею перемирʼя для проведення референдуму в Україні щодо територіального питання, зокрема Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, слова речника Путіна Дмитра Пєскова цитує пропагандистське держагентство ТАСС.

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Реакція Кремля

За його словами, Росія "прагне миру, а не перемир'я".

"Перемир'я в Україні було б черговим обманом і "запудрюванням мізків", потрібен мир", - стверджує Пєсков.

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Можливість референдуму

Речник диктатора Путіна також додав, що Кремль відкидає ідею про перемирʼя на час проведення територіального референдуму в Україні.

"Якщо йдеться про те, щоб створити привід для вимоги про перемир'я, про перепочинок, про паузу на фронті, то це не пройде", - додав Пєсков.

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Що передувало