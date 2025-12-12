Кремль відкинув ідею про перемир’я для проведення референдуму в Україні щодо територій
У Кремлі відкинули ідею перемирʼя для проведення референдуму в Україні щодо територіального питання, зокрема Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, слова речника Путіна Дмитра Пєскова цитує пропагандистське держагентство ТАСС.
Реакція Кремля
За його словами, Росія "прагне миру, а не перемир'я".
"Перемир'я в Україні було б черговим обманом і "запудрюванням мізків", потрібен мир", - стверджує Пєсков.
Можливість референдуму
Речник диктатора Путіна також додав, що Кремль відкидає ідею про перемирʼя на час проведення територіального референдуму в Україні.
"Якщо йдеться про те, щоб створити привід для вимоги про перемир'я, про перепочинок, про паузу на фронті, то це не пройде", - додав Пєсков.
Що передувало
- Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 11 грудня заявив, що територіальні питання, прописані в мирному плані США, має розв'язувати український народ — через вибори або референдум.
- Водночас він наголосив, що зараз багато залежить від ситуації на фронті та можливостей українських військових, адже це "впливає на всю дипломатичну конструкцію".
Топ коментарі
+12 Bogdan #603107
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+11 NNN
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+7 Вадимир Каракай #398922
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