Єдиний варіант повного припинення вогню - це підписання рамкової угоди, - Зеленський

У США вважають після переговорів з росіянами, що повне припинення вогню може наступити тільки після підписання рамкової угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у четвер.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Сполучені Штати Америки після неодноразових перемовин з російською стороною вважають, що повний ceasefire може наступити тільки при підписанні рамкової угоди. На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на ceasefire, якщо немає ніякої угоди", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що позиція України не змінилася, і потрібне припинення вогню, але отримує інформацію, що "єдиний варіант ceasefire – це підписання рамкової угоди".

Також читайте: Угода між Україною і РФ могла б забезпечити мир у регіоні на 50-70 років, - Фідан