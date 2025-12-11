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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Єдиний варіант повного припинення вогню - це підписання рамкової угоди, - Зеленський

Зеленський про припинення вогню

У США вважають після переговорів з росіянами, що повне припинення вогню може наступити тільки після підписання рамкової угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у четвер.

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"Сполучені Штати Америки після неодноразових перемовин з російською стороною вважають, що повний ceasefire може наступити тільки при підписанні рамкової угоди. На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на ceasefire, якщо немає ніякої угоди", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що позиція України не змінилася, і потрібне припинення вогню, але отримує інформацію, що "єдиний варіант ceasefire – це підписання рамкової угоди".

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Зеленський Володимир (28157) припинення вогню (448)
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Топ коментарі
+11
Поясніть цьому дауну, що "рамкова угода" це - домовились домовлятися про домовленості. Що воно меле?
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11.12.2025 19:13 Відповісти
+6
Юра, не нервуй. ху*ло не погодиться на припиненя вогню, піськов вже неоднарозово казав що кацапи поки не виконують плани так званого "сво" не заспокоються.
На ні які перемір'я вони не підуть.
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11.12.2025 19:10 Відповісти
+5
Язик би одірвав Яка демілітаризована зона?можливо,вже пора і Трампа відправити курсом крейсера "масква"?
Можливо тягнути до квітня,а там піде боротьба за виборця в конгрес США і більшість буде за демократами?Всі ті рамкові угоди,писані на болотах,а Трамп працює в угоду ху...лу?Прийде час і вже перестануть заглядати політики в рот рудому шизофренику і запрацює все ж міжнародне право щоб агресора утихомирити можна тільки силою зброї і силою закона? А репарації накладуть на рашу,а бункерного в клітці повезуть?
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11.12.2025 19:16 Відповісти

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