Єдиний варіант повного припинення вогню - це підписання рамкової угоди, - Зеленський
У США вважають після переговорів з росіянами, що повне припинення вогню може наступити тільки після підписання рамкової угоди.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у четвер.
"Сполучені Штати Америки після неодноразових перемовин з російською стороною вважають, що повний ceasefire може наступити тільки при підписанні рамкової угоди. На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на ceasefire, якщо немає ніякої угоди", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що позиція України не змінилася, і потрібне припинення вогню, але отримує інформацію, що "єдиний варіант ceasefire – це підписання рамкової угоди".
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На ні які перемір'я вони не підуть.
Можливо тягнути до квітня,а там піде боротьба за виборця в конгрес США і більшість буде за демократами?Всі ті рамкові угоди,писані на болотах,а Трамп працює в угоду ху...лу?Прийде час і вже перестануть заглядати політики в рот рудому шизофренику і запрацює все ж міжнародне право щоб агресора утихомирити можна тільки силою зброї і силою закона? А репарації накладуть на рашу,а бункерного в клітці повезуть?