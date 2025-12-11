Единственный вариант полного прекращения огня - это подписание рамочного соглашения, - Зеленский
В США считают после переговоров с россиянами, что полное прекращение огня может наступить только после подписания рамочного соглашения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в четверг.
"Соединенные Штаты Америки после неоднократных переговоров с российской стороной считают, что полное прекращение огня может наступить только при подписании рамочного соглашения. На мой взгляд, не является секретом, что россияне не пойдут на прекращение огня, если нет никакого соглашения", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что позиция Украины не изменилась, и необходимо прекращение огня, но получает информацию, что "единственный вариант ceasefire – это подписание рамочного соглашения".
На ні які перемір'я вони не підуть.
Можливо тягнути до квітня,а там піде боротьба за виборця в конгрес США і більшість буде за демократами?Всі ті рамкові угоди,писані на болотах,а Трамп працює в угоду ху...лу?Прийде час і вже перестануть заглядати політики в рот рудому шизофренику і запрацює все ж міжнародне право щоб агресора утихомирити можна тільки силою зброї і силою закона? А репарації накладуть на рашу,а бункерного в клітці повезуть?