РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
1 442 18

Единственный вариант полного прекращения огня - это подписание рамочного соглашения, - Зеленский

Зеленский о прекращении огня

В США считают после переговоров с россиянами, что полное прекращение огня может наступить только после подписания рамочного соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в четверг.

"Соединенные Штаты Америки после неоднократных переговоров с российской стороной считают, что полное прекращение огня может наступить только при подписании рамочного соглашения. На мой взгляд, не является секретом, что россияне не пойдут на прекращение огня, если нет никакого соглашения", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины не изменилась, и необходимо прекращение огня, но получает информацию, что "единственный вариант ceasefire – это подписание рамочного соглашения".

Автор: 

Зеленский Владимир (22931) прекращения огня (374)
+2
Юра, не нервуй. ху*ло не погодиться на припиненя вогню, піськов вже неоднарозово казав що кацапи поки не виконують плани так званого "сво" не заспокоються.
На ні які перемір'я вони не підуть.
11.12.2025 19:10 Ответить
+2
Поясніть цьому дауну, що "рамкова угода" це - домовились домовлятися про домовленості. Що воно меле?
11.12.2025 19:13 Ответить
+1
Кацапам потрібне припинення вогню - казки про "можемваевать20лет" - це для дурнів ! Питання - хто , в результаті , зможе продавити максимально вигідні , для себе , умови ...
11.12.2025 19:07 Ответить
Щось не схоже, що воно їм потрібне. Вони наступають, а в нас закінчуються люди, бо не мобілізуємо боєздатних, офіцерів, силовиків, молодих відставників, охоронців, а хапаємо хворих людей.
11.12.2025 19:51 Ответить
Для порятунку України потрібні рішучі дії- мобілізація молоді 23/ 24 роки, створення Трудового Фронту, патріотична підготовка населення військовій справі належним чином, переведення економіки на "воєнні рейки." Консолідація всіх сил, всього народу!!!-" Все для фронту, все для перемоги"! Злочинні дії 5ї колони, корупція прирівнюється до державної зради з довічним ув'язненням у буцегарні, без еліт умов, з конфіскацією всього майна без застави і амністії! Слава Україні!. З Богом до перемоги!
11.12.2025 19:57 Ответить
Язик би одірвав Яка демілітаризована зона?можливо,вже пора і Трампа відправити курсом крейсера "масква"?
Можливо тягнути до квітня,а там піде боротьба за виборця в конгрес США і більшість буде за демократами?Всі ті рамкові угоди,писані на болотах,а Трамп працює в угоду ху...лу?Прийде час і вже перестануть заглядати політики в рот рудому шизофренику і запрацює все ж міжнародне право щоб агресора утихомирити можна тільки силою зброї і силою закона? А репарації накладуть на рашу,а бункерного в клітці повезуть?
11.12.2025 19:16 Ответить
Что такого сделали демократы за три года войны, чтобы на них возлагать какие-то надежды? Дадут ядерку?)
11.12.2025 19:47 Ответить
Єдиний варіант - перемога, но ось такий ти Верховний головнокомандувач, чмо неголене. Тому тебе сношають Вітьков та Кушнер
11.12.2025 19:26 Ответить
НУЖНА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ?
11.12.2025 19:29 Ответить
рамочного, рюмочного , кокаинового
11.12.2025 19:41 Ответить
Те що Зе добре вивчив як слід поводитися з *******, а саме як з капризною дитиною, це добре. Нехай ***** виглядає недоговороздібним.
11.12.2025 19:45 Ответить
Кожне тягне врем'я
11.12.2025 19:55 Ответить
 
 