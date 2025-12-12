В Кремле отвергли идею перемирия для проведения референдума в Украине по территориальному вопросу, в частности по Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитирует пропагандистское госагентство ТАСС.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Кремля

По его словам, Россия "стремится к миру, а не к перемирию".

"Перемирие в Украине было бы очередным обманом и "запудриванием мозгов", нужен мир", - утверждает Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Единственный вариант полного прекращения огня - это подписание рамочного соглашения, - Зеленский

Возможность референдума

Спикер диктатора Путина также добавил, что Кремль отвергает идею о перемирии на время проведения территориального референдума в Украине.

"Если речь идет о том, чтобы создать повод для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет", - добавил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль оценил новую стратегию нацбезопасности США как потенциально позитивную

Что предшествовало