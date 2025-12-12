Кремль отверг идею о перемирии для проведения референдума в Украине относительно территорий
В Кремле отвергли идею перемирия для проведения референдума в Украине по территориальному вопросу, в частности по Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитирует пропагандистское госагентство ТАСС.
Реакция Кремля
По его словам, Россия "стремится к миру, а не к перемирию".
"Перемирие в Украине было бы очередным обманом и "запудриванием мозгов", нужен мир", - утверждает Песков.
Возможность референдума
Спикер диктатора Путина также добавил, что Кремль отвергает идею о перемирии на время проведения территориального референдума в Украине.
"Если речь идет о том, чтобы создать повод для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет", - добавил Песков.
Что предшествовало
- Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 11 декабря заявил, что территориальные вопросы, прописанные в мирном плане США, должен решать украинский народ — через выборы или референдум.
- В то же время он подчеркнул, что сейчас многое зависит от ситуации на фронте и возможностей украинских военных, ведь это "влияет на всю дипломатическую конструкцию".
Bogdan #603107
NNN
Victor Litarchuk
Але тампон буде тиснути на Зе щоб віддав теріторії.
Оптимісти і песимісти сходяться на думці: російська економіка входить у найважчий період від початку повномасштабної війни. За останній рік доходи від нафти й газу впали на 22%.
Зростання військових витрат більше не стимулює економіку, а бюджетний дефіцит наближається до 3% ВВП - невелика цифра за європейськими мірками, але серйозна за відсутності іноземних інвестицій і кредитів.
Щоб фінансувати війну, Кремль змушений підвищувати податки та нарощувати внутрішні запозичення, що підживлює інфляцію. Половина бюджету йде на армію, військово-промисловий комплекс, внутрішню безпеку та обслуговування боргу.
Підтримка війни стає поверхневою і вимушеною - люди дедалі частіше вважають, що їхнє близьке оточення виступає проти продовження бойових дій.
Дослідження показують, що 88% росіян хочуть завершення війни, але лише 47% вірять, що путін здатен це здійснити.
Кремль, який проводить власні опитування, добре усвідомлює ці настрої. Водночас він розуміє: припинення війни або скорочення військових витрат не вирішить економічних проблем, адже економіка країни стала залежною від військової промисловості.
Мир у найближчій перспективі лише створить нові труднощі.
путін не демонструє готовності до компромісу і натомість підвищує ставки, зміцнюючи ідеологічний контроль та репресії.