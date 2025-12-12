РУС
2 517 19

Кремль отверг идею о перемирии для проведения референдума в Украине относительно территорий

пєсков

В Кремле отвергли идею перемирия для проведения референдума в Украине по территориальному вопросу, в частности по Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитирует пропагандистское госагентство ТАСС.

Реакция Кремля

По его словам, Россия "стремится к миру, а не к перемирию".

"Перемирие в Украине было бы очередным обманом и "запудриванием мозгов", нужен мир", - утверждает Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Единственный вариант полного прекращения огня - это подписание рамочного соглашения, - Зеленский

Возможность референдума

Спикер диктатора Путина также добавил, что Кремль отвергает идею о перемирии на время проведения территориального референдума в Украине.

"Если речь идет о том, чтобы создать повод для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет", - добавил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль оценил новую стратегию нацбезопасности США как потенциально позитивную

Что предшествовало

  • Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 11 декабря заявил, что территориальные вопросы, прописанные в мирном плане США, должен решать украинский народ — через выборы или референдум.
  • В то же время он подчеркнул, что сейчас многое зависит от ситуации на фронте и возможностей украинских военных, ведь это "влияет на всю дипломатическую конструкцию".

Автор: 

кремль (751) Песков Дмитрий (2053) территориальные претензии (159) перемирие (1711) война в Украине (7205)
+7
Зелений дятел через "референдум" любу херню легалізує і з перекладе відповідальність з себе на нарід
12.12.2025 18:28 Ответить
+5
Дивно - раніше про "нужен мір" кацапи не верещали ... Отже - там дійсно все не весело і Тромб дійсно зараз з усіх сил намагається врятувати рашку від скорого краху !
12.12.2025 18:27 Ответить
+1
BBC

Оптимісти і песимісти сходяться на думці: російська економіка входить у найважчий період від початку повномасштабної війни. За останній рік доходи від нафти й газу впали на 22%.

Зростання військових витрат більше не стимулює економіку, а бюджетний дефіцит наближається до 3% ВВП - невелика цифра за європейськими мірками, але серйозна за відсутності іноземних інвестицій і кредитів.

Щоб фінансувати війну, Кремль змушений підвищувати податки та нарощувати внутрішні запозичення, що підживлює інфляцію. Половина бюджету йде на армію, військово-промисловий комплекс, внутрішню безпеку та обслуговування боргу.
12.12.2025 18:35 Ответить
12.12.2025 18:27 Ответить
12.12.2025 18:28 Ответить
Скільки б Зе, та ЄС, не готували договора про перемир'я та не казали - ху*ло цього не хоче.

Але тампон буде тиснути на Зе щоб віддав теріторії.

12.12.2025 18:30 Ответить
12.12.2025 18:35 Ответить
Попри репресивну систему, суспільне невдоволення в Росії зростає. За даними соціологів, кількість росіян, які повідомляють про погіршення свого добробуту, утричі перевищує тих, хто відчуває покращення.

Підтримка війни стає поверхневою і вимушеною - люди дедалі частіше вважають, що їхнє близьке оточення виступає проти продовження бойових дій.

Дослідження показують, що 88% росіян хочуть завершення війни, але лише 47% вірять, що путін здатен це здійснити.
12.12.2025 18:36 Ответить
Війна, яка до січня 2026 триватиме довше, ніж боротьба СРСР з нацистами у 1941-1945 роках, більше не викликає у населення ані гордості, ані оптимізму.

Кремль, який проводить власні опитування, добре усвідомлює ці настрої. Водночас він розуміє: припинення війни або скорочення військових витрат не вирішить економічних проблем, адже економіка країни стала залежною від військової промисловості.

Мир у найближчій перспективі лише створить нові труднощі.

путін не демонструє готовності до компромісу і натомість підвищує ставки, зміцнюючи ідеологічний контроль та репресії.
12.12.2025 18:38 Ответить
Не буде ніякого перемир'я і ніякого референдуму до повного визволеня усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
12.12.2025 18:43 Ответить
Повертайся. Досить уже на поляків горбатитися. Згадай що ти українець.
12.12.2025 18:46 Ответить
щоб звільнити всі наші землі, треба мати більше 90 мільйонів населення, ядерну зброю, потужний ОПК та бажано союзників.
12.12.2025 18:55 Ответить
Ох и ********** развился в мире. Русоуголовники просто бросают вызов, а всё вокруг делают вид, что вызов никто не бросает. Люди никак не могут понять - надежды (любые) - это ребячество. Есть только происходящее.
12.12.2025 18:46 Ответить
Нах ця мова - сьогодні кацапи показали як вони топлять за мир ударом по дітях в Шостці - а шоб вони не встигли сховатися?
12.12.2025 18:51 Ответить
рашистські мутанти так накуй кому потрібні й ваші референдуми на окупованих українських, якщо Ви "***** з трупним смородом" відкидаєте цілком законний український референдум.котрий має силу згідно міжнародно- визнаних законів.оскільки проводиться на українській території.котра визнана всією світовою спільнотою...???смердить трупний сморід рабсєї.смердить...
12.12.2025 18:53 Ответить
А кому це цікаво?
12.12.2025 18:56 Ответить
Для того, щоб мати шанс захищатися нагально необхідна відставка недолугого зеленського! Воно замість того, щоб організовувати оборону там, де найважче, поїхало піаритися в Куп'янськ!
12.12.2025 18:58 Ответить
Воно поїхало в Купянськ тільки щоб показати що кацапи-брехливі підараси. Просто на даному етапі це потрібно. Організація оборони-це до творожнікова. А члєнограй...Ну так це уїбан. І що тепер? Маємо те що маємо.
12.12.2025 19:02 Ответить
Це значить, що кацапи не впевнені, що навіть в Бз*донецькій обл. результати чесно проведеного референдуму будуть на їхню користь.
12.12.2025 19:01 Ответить
Яка противна морда! Перемир'я вигідно болоту.Вся нечисть перегрупується,залиже рани,поповнить запаси і знову з болота на сушу,знову воювати.Тому хай вони тонуть в гівні і трясині.
12.12.2025 19:01 Ответить
Криве дзеркало... Кремль заважає Бубочке просрать Україну.....
12.12.2025 19:06 Ответить
Цікаво, а яка гнида хоче винести це на референдум? Є ім'я цього потужно-незласно-кейсового Хероя?
12.12.2025 19:26 Ответить
 
 