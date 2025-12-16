Питання репарацій Україні варто вирішувати після війни, - Схооф

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф наголосив, що питання виплати репарацій Україні логічно розглядати вже після припинення бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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За словами Схоофа, відтермінування обговорення конкретних механізмів компенсацій до періоду після перемир’я є стандартною міжнародною практикою. Він підкреслив, що першочерговим завданням залишається досягнення припинення вогню та встановлення миру.

"Я вважаю, що цілком нормально вести переговори про репарації вже після війни. Спочатку ми маємо переконатися, що можемо припинити вогонь і нарешті досягти миру. І тоді цілком нормально говорити про репарації та відновлення країни", - заявив прем’єр.

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Водночас Схооф визнав, що дискусії щодо цього питання вже тривають у межах Європейського Союзу, зокрема у контексті використання заморожених російських активів.

Глава уряду Нідерландів також повідомив, що його країна підтримує пропозицію Європейської комісії, яка в одній з версій передбачає спрямування частини заморожених активів РФ на виплату репарацій Україні. Втім, за його словами, наразі зарано говорити про остаточну форму майбутнього рішення.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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